За кожну атаку по судну в Ормузькій протоці США знищуватимуть міст чи електростанцію в Ірані, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати знищуватимуть по одному мосту або електростанції за кожну атаку Ірану на судна в Ормузькій протоці.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Відтепер щоразу, коли Ісламська Республіка Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну в Ормузькій протоці — чи то ракетою, реактивним снарядом, безпілотником, чи будь-яким іншим засобом або видом озброєння, — Сполучені Штати завдаватимуть удару та знищуватимуть один міст або електростанцію, включно з тими, що розташовані поруч зі столицею Тегераном або безпосередньо в ній", - зазначив лідер США.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що США можуть розширити військову операцію проти Ірану, але стикаються з браком ресурсів.
Топ коментарі
+8 Pan Kotsky #566596
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+6 Az AZLK
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+4 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар22.07.2026 16:27 Відповісти Посилання
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