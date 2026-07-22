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Новини Операція США проти Ірану Закриття Іраном Ормузької протоки
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За кожну атаку по судну в Ормузькій протоці США знищуватимуть міст чи електростанцію в Ірані, - Трамп

Трамп пригрозив Ірану знищенням мостів: в чому причина?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати знищуватимуть по одному мосту або електростанції за кожну атаку Ірану на судна в Ормузькій протоці.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Відтепер щоразу, коли Ісламська Республіка Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну в Ормузькій протоці — чи то ракетою, реактивним снарядом, безпілотником, чи будь-яким іншим засобом або видом озброєння, — Сполучені Штати завдаватимуть удару та знищуватимуть один міст або електростанцію, включно з тими, що розташовані поруч зі столицею Тегераном або безпосередньо в ній", - зазначив лідер США.

Трамп пригрозив Ірану знищенням мостів: в чому причина?

Читайте: США вже витратили на війну з Іраном щонайменше $37,5 млрд, - Гегсет

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що США можуть розширити військову операцію проти Ірану, але стикаються з браком ресурсів.

Читайте: Трамп заявив, що Ірану потрібно 20–25 років на відновлення після атак США

Автор: 

Іран (3621) США (26975) Трамп Дональд (9086) Ормузька протока (268)
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Топ коментарі
+8
Аляску ніззя. Можна розбудити страшного Духа Анкоріджа"!
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22.07.2026 16:27 Відповісти
+6
Бамбі Аляску, чудік
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22.07.2026 16:23 Відповісти
+4
Рушникам пох.
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22.07.2026 16:27 Відповісти

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