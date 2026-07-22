За кожну атаку по судну в Ормузькій протоці США знищуватимуть міст чи електростанцію в Ірані, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати знищуватимуть по одному мосту або електростанції за кожну атаку Ірану на судна в Ормузькій протоці.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Відтепер щоразу, коли Ісламська Республіка Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну в Ормузькій протоці — чи то ракетою, реактивним снарядом, безпілотником, чи будь-яким іншим засобом або видом озброєння, — Сполучені Штати завдаватимуть удару та знищуватимуть один міст або електростанцію, включно з тими, що розташовані поруч зі столицею Тегераном або безпосередньо в ній", - зазначив лідер США.

Читайте: США вже витратили на війну з Іраном щонайменше $37,5 млрд, - Гегсет

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що США можуть розширити військову операцію проти Ірану, але стикаються з браком ресурсів.

Читайте: Трамп заявив, що Ірану потрібно 20–25 років на відновлення після атак США