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Новости Операция США против Ирана Закрытие Ираном Ормузского пролива
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За каждую атаку на судно в Ормузском проливе США будут уничтожать мост или электростанцию в Иране, - Трамп

Трамп пригрозил Ирану уничтожением мостов: в чём причина?

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут уничтожать по одному мосту или электростанции за каждую атаку Ирана на суда в Ормузском проливе.

Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Отныне каждый раз, когда Исламская Республика Иран будет открывать огонь по любому судну в Ормузском проливе — будь то ракетой, реактивным снарядом, беспилотником или любым другим средством или видом вооружения, — Соединенные Штаты будут наносить удар и уничтожать один мост или электростанцию, в том числе те, что расположены рядом со столицей Тегераном или непосредственно в ней", — отметил лидер США.

Трамп пригрозил Ирану уничтожением мостов: в чём причина?

Читайте: США уже потратили на войну с Ираном не менее $37,5 млрд, — Хегсет

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что США могут расширить военную операцию против Ирана, но сталкиваются с нехваткой ресурсов.

Читайте: Трамп заявил, что Ирану потребуется 20–25 лет на восстановление после атак США

Автор: 

Иран (3066) США (29724) Трамп Дональд (8343) Ормузский пролив (188)
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Топ комментарии
+7
Аляску ніззя. Можна розбудити страшного Духа Анкоріджа"!
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22.07.2026 16:27 Ответить
+5
Бамбі Аляску, чудік
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22.07.2026 16:23 Ответить
+4
Рушникам пох.
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22.07.2026 16:27 Ответить

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