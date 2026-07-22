За каждую атаку на судно в Ормузском проливе США будут уничтожать мост или электростанцию в Иране, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут уничтожать по одному мосту или электростанции за каждую атаку Ирана на суда в Ормузском проливе.

Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Отныне каждый раз, когда Исламская Республика Иран будет открывать огонь по любому судну в Ормузском проливе — будь то ракетой, реактивным снарядом, беспилотником или любым другим средством или видом вооружения, — Соединенные Штаты будут наносить удар и уничтожать один мост или электростанцию, в том числе те, что расположены рядом со столицей Тегераном или непосредственно в ней", — отметил лидер США.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что США могут расширить военную операцию против Ирана, но сталкиваются с нехваткой ресурсов.

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