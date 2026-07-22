США расследуют возможную помощь России Ирану в ударах по объектам ЦРУ, - Reuters

С начала войны на Ближнем Востоке Иран несколько раз наносил удары по объектам ЦРУ в Персидском заливе с помощью беспилотников. Аналитики из США проверяют возможность причастности России к этим ударам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

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Следы технологий и точные удары

Атаки иранских дронов заставили американских разведчиков проверять версию об участии России. Речь идет о возможной передаче данных о целях или современных технологиях беспилотников.

Инсайдеры отмечают, что окончательных выводов пока нет. В то же время внимание привлекли эффективность ударов, их точность и более широкая техническая поддержка Ирана со стороны России.

"Окончательных выводов относительно возможного участия России в этих атаках пока нет", — сообщили источники, связанные с разведкой США.

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Удары по объектам и роль дронов

По данным Reuters, в марте были атакованы как минимум два объекта ЦРУ. Один из них расположен в посольстве США в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Другой объект находится на востоке Ирака.

Некоторые источники сообщают и о других ударах, но подробности не раскрываются.

По словам западных чиновников, атака в Саудовской Аравии была связана с усовершенствованными версиями иранских дронов Shahed, которые могли быть модернизированы при помощи России. Один дрон повредил внешнюю часть посольства, другой пролетел внутрь и взорвался. О жертвах или раненых не сообщалось.

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Также сообщается, что Россия могла помочь Ирану повысить точность дронов Shahed-136, в частности, путем предоставления системы спутниковой навигации "Комета-М".

Источники отмечают, что Москва может быть готова к дальнейшим действиям против операций США на фоне попыток Вашингтона завершить войну в Иране. Кроме того, в выходные Иран нанес ракетный удар по авиабазе США в Иордании, в результате чего погибли двое военных.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут расширить военную операцию против Ирана, но сталкиваются с нехваткой ресурсов. Также американский президент Дональд Трамп заявил, что за каждую атаку на судно в Ормузском проливе США будут уничтожать мост или электростанцию в Иране.

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