Лавров планує зустрітися з Рубіо: Запитає про слова Трампа щодо швидкого врегулювання війни в Україні
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що 23 липня зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо, і планує обговорити війну в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що відомо
Так, за словами Лаврова, зустріч відбудеться у четвер у першій половині дня.
"Зустріч із Рубіо вже узгоджена", – сказав він.
Лавров заявив, що хоче запитати Рубіо про слова президента США Дональда Трампа щодо можливості швидкого врегулювання війни в Україні.
"Дух Анкориджа"
Також глава російського МЗС зазначив, що Росія виходить з того, що американські колеги "поки що не відмовилися від пропозицій Анкориджа".
Що передувало?
Раніше державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що під час зустрічі Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці у 2025 році не було укладено жодних угод для завершення російської війни проти України.
Російські посадовці у Кремлі неодноразово заявляли про "угоду Анкориджа" або "домовленості в Анкориджі", за якими вони нібито хочуть завершити війну в Україні.
- 4 червня Путін назвав "рішення Анкориджу" базою для припинення війни РФ проти України.
- 21 червня помічник Путіна Ушаков заявив, що "одна зі сторін виявилася неспроможною виконати домовленості, досягнуті в Анкориджі".
- 23 червня сам російський диктатор Путін знову заявляв, що "принципи Анкориджу" мають бути "позицією Росії" у переговорах для припинення війни проти України.
Проте згодом Путін сказав, що в Анкориджі під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом насправді не було досягнуто жодних домовленостей.
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