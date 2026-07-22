Лавров планує зустрітися з Рубіо: Запитає про слова Трампа щодо швидкого врегулювання війни в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що 23 липня зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо, і планує обговорити війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо

Так, за словами Лаврова, зустріч відбудеться у четвер у першій половині дня.

"Зустріч із Рубіо вже узгоджена", – сказав він.

Лавров заявив, що хоче запитати Рубіо про слова президента США Дональда Трампа щодо можливості швидкого врегулювання війни в Україні.

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"Дух Анкориджа"

Також глава російського МЗС зазначив, що Росія виходить з того, що американські колеги "поки що не відмовилися від пропозицій Анкориджа".

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Що передувало?

Раніше державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що під час зустрічі Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці у 2025 році не було укладено жодних угод для завершення російської війни проти України.

Російські посадовці у Кремлі неодноразово заявляли про "угоду Анкориджа" або "домовленості в Анкориджі", за якими вони нібито хочуть завершити війну в Україні.

4 червня Путін назвав "рішення Анкориджу" базою для припинення війни РФ проти України.

21 червня помічник Путіна Ушаков заявив, що "одна зі сторін виявилася неспроможною виконати домовленості, досягнуті в Анкориджі".

23 червня сам російський диктатор Путін знову заявляв, що "принципи Анкориджу" мають бути "позицією Росії" у переговорах для припинення війни проти України.

Проте згодом Путін сказав, що в Анкориджі під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом насправді не було досягнуто жодних домовленостей.