Зеленський та європейці намагаються "відтягнути" Трампа від пропозицій на Алясці, - Лавров

Глава МЗС Сергій Лавров вважає, що лідера США Дональда Трампа намагаються "відтягнути" від домовленостей на Алясці.

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Подробиці

Так, він прокоментував матеріал Washington Times:

"Звертаю увагу на слова "якби Росія погодилася на пропозиції Трампа за умови сумлінної участі у переговорному процесі щодо України". ... Ми прийняли пропозицію Трампа на Алясці. Від цих пропозицій Трампа намагаються відтягнути його європейські союзники і, звичайно ж, пан Зеленський".

Також Лавров порадив "американським переговорникам-універсалам" займатися тими завданнями, які перед ними ставить президент Трамп.

"Ми вирішуємо свої завдання. Президент Путін чітко сказав, що ця робота, яку ми розпочали після провалу всіх спроб врегулювати ситуацію мирним шляхом, коли всі підписанти минулих документів брехали, потім зізнавалися, що не хотіли нічого виконувати, буде виконана", - додав глава МЗС країни-окупанта.

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Що передувало?

Раніше державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що під час зустрічі Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці у 2025 році не було укладено жодних угод для завершення російської війни проти України.

Російські посадовці у Кремлі неодноразово заявляли про "угоду Анкориджа" або "домовленості в Анкориджі", за якими вони нібито хочуть завершити війну в Україні.

4 червня Путін назвав "рішення Анкориджу" базою для припинення війни РФ проти України.

21 червня помічник Путіна Ушаков заявив, що "одна зі сторін виявилася неспроможною виконати домовленості, досягнуті в Анкориджі".

23 червня сам російський диктатор Путін знову заявляв, що "принципи Анкориджу" мають бути "позицією Росії" у переговорах для припинення війни проти України.

Проте згодом Путін сказав, що в Анкориджі під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом насправді не було досягнуто жодних домовленостей.

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