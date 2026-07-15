Путін готовий укласти угоду, війна може завершитися ще під час мого президентства, - Трамп. ВIДЕО

Дональд Трамп вважає, що війна в Україні може завершитися ще під час його президентського терміну.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ведучий запитав, чи вірить Трамп у те, що війна між РФ та Україною закінчиться під час його перебування на посаді президента.

"Думаю, що так. Я думав, вона закінчиться ще раніше. Я вважав, що це буде найпростішим завданням, оскільки я добре ладнав з обома лідерами. Я думав, це буде найлегше", - відповів лідер США.

Також він розповів, що щоразу каже Путіну "одне й те саме".

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"Не хочу вдаватися в подробиці, але я кажу: "Владімір, тобі час зупинитися, цій війні час покласти край", - зазначив Трамп.

На думку президента США, диктатор Путін "готовий укласти угоду".

На питання ведучого, коли це може статися, він відповів:

"Скоро. Для танго потрібні двоє. Але я думаю, що він готовий укласти угоду", - додав він.

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