Туск не очікує швидкого завершення війни

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчим часом припинення вогню чи досягнення миру в Україні малоймовірне через жорстку позицію Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Rzeczpospolita.

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"На цей час здається малоймовірним, що припинення вогню чи мир буде досягнуто найближчим часом, у короткостроковій перспективі, через абсолютно жорстку позицію Росії та Володимира Путіна", - зазначив він.

За словами Туска, союзники очікують подальшої ескалації з боку РФ та вважають, що Росія, ймовірно, намагатиметься продовжувати війну щонайменше до зими.

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Що передувало

На початку липня агентство Reuters повідомило, що Путін не планує припиняти війну проти України. За даними джерел, він відкинув пропозиції щодо заморожування конфлікту й готує нове масштабне загострення, а головною метою для російської армії залишається повне захоплення Донецької та Луганської областей.

Співрозмовники агентства також оцінили ймовірність нового великого наступу найближчими місяцями як дуже високу. За їхніми словами, Кремль прагне використати час до того, як мирні ініціативи США набудуть практичного втілення.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що, за оцінками Пекіна, Росія не застосує ядерну зброю, однак ризик подальшої ескалації війни залишається.

Президент України Володимир Зеленський також попереджав, що у разі відсутності перемог на фронті Путін може вдатися до ескалації війни.

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