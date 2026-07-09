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Путін відкинув заклики до миру й націлений на ескалацію війни, - Reuters

путін

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупиняти загарбницьку війну проти України. Попри активні публічні заяви та мирні зусилля адміністрації Дональда Трампа, очільник Кремля відкинув пропозиції власного оточення щодо заморожування конфлікту та готує нове масштабне загострення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох високопоставлених співрозмовників, близьких до Кремля, передає Цензор.НЕТ.

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Конфлікт у Кремлі та відмова від компромісів

За інформацією джерел агентства, російський лідер наразі повністю відкидає ідею будь-яких мирних переговорів із Києвом на умовах компромісу. Ба більше, внутрішні дискусії у Кремлі закінчилися жорсткою реакцією диктатора.

"Путін нещодавно різко розкритикував групу своїх радників, які запропонували компромісний варіант - оголосити припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту", - розповів один зі співрозмовників.

Прогнози на найближчі місяці

Натомість головним і безальтернативним завданням для своєї армії Путін і надалі вважає встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

Як зазначають джерела, надії на те, що внутрішні проблеми змусять Росію шукати миру, не виправдалися. Останні успішні удари українських далекобійних безпілотників не злякали Кремль, а дали абсолютно протилежний ефект. Ці атаки лише розлютили російське керівництво та посилили намір Путіна продовжувати і затягувати бойові дії.

Двоє близьких до Кремля співрозмовників оцінюють ймовірність нового потужного загострення на фронті найближчими місяцями як "надзвичайно високу". Окупаційні війська спробують використати наявне вікно можливостей до того, як дипломатичні зусилля США набудуть конкретних обрисів.

Також читайте: США тиснуть на Путіна, сьогодні я проведу з ним розмову, - Трамп

Автор: 

путін володимир (25573) росія (70778) Донецька область (11471) Луганська область (4944) війна в Україні (8715)
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Топ коментарі
+22
невже є хтось що думає що ху*ло хоче миру ?
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09.07.2026 15:17 Відповісти
+12
Це було зрозуміло одразу.
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09.07.2026 15:15 Відповісти
+10
Їм не набридло шукати мир в очке ху*ла?
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09.07.2026 15:21 Відповісти

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