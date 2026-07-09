Путин отверг призывы к миру и нацелен на эскалацию войны, - Reuters
Российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать агрессивную войну против Украины. Несмотря на активные публичные заявления и мирные усилия администрации Дональда Трампа, глава Кремля отклонил предложения своего окружения о замораживании конфликта и готовит новую масштабную эскалацию.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных собеседников, близких к Кремлю, передает Цензор.НЕТ.
Конфликт в Кремле и отказ от компромиссов
По информации источников агентства, российский лидер в настоящее время полностью отвергает идею каких-либо мирных переговоров с Киевом на условиях компромисса. Более того, внутренние дискуссии в Кремле закончились жесткой реакцией диктатора.
"Путин недавно резко раскритиковал группу своих советников, которые предложили компромиссный вариант - объявить прекращение огня вдоль нынешней линии фронта", - рассказал один из собеседников.
Прогнозы на ближайшие месяцы
Вместе с тем главной и безальтернативной задачей для своей армии Путин по-прежнему считает установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями.
Как отмечают источники, надежды на то, что внутренние проблемы заставят Россию искать мир, не оправдались. Последние успешные удары украинских дальнобойных беспилотников не испугали Кремль, а дали совершенно противоположный эффект. Эти атаки лишь разозлили российское руководство и укрепили намерение Путина продолжать и затягивать боевые действия.
Двое близких к Кремлю собеседников оценивают вероятность нового мощного обострения на фронте в ближайшие месяцы как "чрезвычайно высокую". Оккупационные войска попытаются использовать имеющееся окно возможностей до того, как дипломатические усилия США примут конкретные очертания.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль