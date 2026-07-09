Путин отверг призывы к миру и нацелен на эскалацию войны, - Reuters

Российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать агрессивную войну против Украины. Несмотря на активные публичные заявления и мирные усилия администрации Дональда Трампа, глава Кремля отклонил предложения своего окружения о замораживании конфликта и готовит новую масштабную эскалацию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных собеседников, близких к Кремлю, передает Цензор.НЕТ.

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Конфликт в Кремле и отказ от компромиссов

По информации источников агентства, российский лидер в настоящее время полностью отвергает идею каких-либо мирных переговоров с Киевом на условиях компромисса. Более того, внутренние дискуссии в Кремле закончились жесткой реакцией диктатора.

"Путин недавно резко раскритиковал группу своих советников, которые предложили компромиссный вариант - объявить прекращение огня вдоль нынешней линии фронта", - рассказал один из собеседников.

Прогнозы на ближайшие месяцы

Вместе с тем главной и безальтернативной задачей для своей армии Путин по-прежнему считает установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Как отмечают источники, надежды на то, что внутренние проблемы заставят Россию искать мир, не оправдались. Последние успешные удары украинских дальнобойных беспилотников не испугали Кремль, а дали совершенно противоположный эффект. Эти атаки лишь разозлили российское руководство и укрепили намерение Путина продолжать и затягивать боевые действия.

Двое близких к Кремлю собеседников оценивают вероятность нового мощного обострения на фронте в ближайшие месяцы как "чрезвычайно высокую". Оккупационные войска попытаются использовать имеющееся окно возможностей до того, как дипломатические усилия США примут конкретные очертания.

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