Китай впевнений, що Росія не застосує ядерну зброю, - Стубб
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що у Пекіні впевнені, що Росія не піде на використання ядерної зброї. Водночас він наголосив, що загрозу подальшої ескалації війни все одно потрібно брати до уваги.
Про це фінський лідер сказав в інтерв'ю CNBC, повідомляє Цензор.НЕТ.
Позиція Пекіна щодо ядерного шантажу РФ
Президент Фінляндії розповів, що під час нещодавньої зустрічі з очільником МЗС Китаю обговорював тему ядерної безпеки.
"Два дні тому я приймав у Фінляндії на вечері міністра закордонних справ Китаю, ми обговорювали ядерне питання. Китайці дуже категорично заявляють: ні, цього не станеться", - сказав Стубб.
Необхідність стримування
Водночас політик наголосив, що можливість ескалації війни не слід недооцінювати.
"Дуже важливо, щоб ми змогли стримати цю ситуацію, але існує небезпека ескалації, і ми маємо ставитися до неї серйозно", - додав президент Фінляндії.
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