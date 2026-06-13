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Новини Ядерна безпека ядерний шантаж Росії
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Генерал Бундесверу: Росія планує вивести ядерну зброю в космос

зброя,рф,ядерна

Росія активно розробляє технології для виведення ядерної зброї на орбіту, що несе пряму загрозу глобальній безпеці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю командувача Космічного командування Бундесверу генерал-майора Міхаеля Траута виданню Politico.

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Орбітальний ядерний вибух та його критичні наслідки для планети

Ймовірна поява ядерного пристрою в космосі суттєво відрізняється від традиційного удару по земній поверхні. Проте наслідки такого кроку стануть катастрофічними для сучасних країн, чиє життя повністю залежить від космічних технологій. Під ударом опиняться банківські операції, цивільний транспорт, системи навігації, зв'язок та військове управління.

Генерал-майор навів історичний приклад американського випробування Starfish Prime, яке відбулося у 1962 році. Якщо схожий вибух станеться в сучасних умовах, приблизно третина всіх супутників на низькій навколоземній орбіті припинить роботу за кілька тижнів або місяців. До того ж виникає серйозний ризик каскадних зіткнень космічних уламків. Ця загроза, відома як ефект Кесслера, здатна зробити окремі орбітальні висоти повністю непридатними для польотів на цілі десятиліття.

Міхаель Траут детально описав поточну ситуацію у космічному просторі:

"На найвищому рівні ескалації існує підозра, що Росія може працювати над технологією розміщення ядерного вибухового пристрою на орбіті", - зазначив він.

Також читайте: Швеція запустила перший військовий супутник для стеження за РФ

Оновлена оборонна концепція Німеччини та світові ядерні тенденції

Останніми роками рівень небезпеки в космосі значно підвищився через постійні випадки глушіння сигналів GPS і лазерного впливу на апарати. Такі ворожі дії вже створюють реальні проблеми для цивільних літаків та морських суден. Через це Німеччина екстрено переглядає свою оборонну стратегію та визначає космос ключовим елементом безпеки. Новий план Бундесверу передбачає захист власних орбітальних об'єктів і обмеження можливостей ворога за допомогою лазерів, глушників та інспекційних супутників.

Паралельно з цим у світі фіксується загальне загострення ситуації. Згідно з аналітичними даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, упродовж 2025 року дев'ять ядерних держав продовжили активно модернізувати та нарощувати власні арсенали смертоносної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Роскосмос" почав розміщувати на ракетах рекламу ресторанів після обвалу доходів

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космос (871) супутник (339) ядерна зброя (1296)
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Топ коментарі
+4
А ви і далі соплі жуйте, замість того, щоб дати Україні ракети.
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13.06.2026 18:53 Відповісти
+2
Ого. Расея еще и в космос летает?
А как же "пекельнi санкцii", 2-й сезон 21-я серия?
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13.06.2026 18:56 Відповісти
+2
Сосія планує вивести ядерну зброю в космос ? Фігня! Всі дружно висловимо глибоку стурбованість. Хай москалі знають нашу глибоку стурбованість і начуваються. А буде мало, то ми ще раз висловимо ще глибшу стурбованість. Ну, а вони собі думали? В нас не побалуєшся!
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13.06.2026 19:01 Відповісти
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А ви і далі соплі жуйте, замість того, щоб дати Україні ракети.
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13.06.2026 18:53 Відповісти
Ішак анонсував свої ракети фраєр понт,тому німці подумали,а якщо їхні будуть гірші за наші,а це удар по репутації!
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13.06.2026 19:23 Відповісти
Ого. Расея еще и в космос летает?
А как же "пекельнi санкцii", 2-й сезон 21-я серия?
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13.06.2026 18:56 Відповісти
Санкції діють напіворгана(салавйов в останньому інтерв'ю просто без боязні казав переляканому швейцарцю,що ми ваюєм с вамі(А той зробив висновок,що в мудодзвона непогане почуття гумору(
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13.06.2026 19:47 Відповісти
Якщо всім разом знищити кремль, то і загроза відпала б.
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13.06.2026 18:59 Відповісти
Сосія планує вивести ядерну зброю в космос ? Фігня! Всі дружно висловимо глибоку стурбованість. Хай москалі знають нашу глибоку стурбованість і начуваються. А буде мало, то ми ще раз висловимо ще глибшу стурбованість. Ну, а вони собі думали? В нас не побалуєшся!
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13.06.2026 19:01 Відповісти
Сосія понти ганяє.Ядерка в космосі пішла ще з холодної війни.Ніщо не заважає іншим країнам теж так зробити.Сосія тільки пососає
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13.06.2026 19:27 Відповісти
Ну коли вже до тої Еуропи дійде, що кацапи - це 140-мільйонна хмара хижої сарани,
у котрої одна мета - катувати, ґвалтувати, убивати...
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13.06.2026 19:07 Відповісти
Коли дійде, кацапам хана. Від такої балаканини що вони влаштують, будь-хто захоче застрелитися.
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13.06.2026 19:17 Відповісти
Припиніть німецькі генерали. Так можна залякати себе до смерті.
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13.06.2026 19:07 Відповісти
Космос? Ризик для безпеки людства виникне вже, якщо вони вирішать стерти пил, або ж, просто, її перекласти з місця на місце.
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13.06.2026 19:08 Відповісти
вивела, якщо ще має її, і далі що? 👀 🤓
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13.06.2026 19:10 Відповісти
Будуть проблеми з написанням комментів 🤔😁
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13.06.2026 19:17 Відповісти
Ядерка на землі - під водою - хочуть в космосі - ******** немає спокою
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13.06.2026 19:16 Відповісти
орки хочуть перенести світ у середньовіччя!
не витягують нові технології та розвиток, розуміють що вони просто дикуни з природніми ресурсами без майбутнього...
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13.06.2026 19:17 Відповісти
Росія активно розробляє технології для виведення ядерної зброї на орбіту, що несе пряму загрозу глобальній безпеці. Джерело: https://censor.net/ua/n4008215

Тут або з переводом проблема,або генерал ідіот!Виводити на орбіту ядерну зброю можно було з моменту запуску першого супутника ,а це 1957р!
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13.06.2026 19:20 Відповісти
Чего же они штилерману шуганули, он бы им в шесть секунд изобразил.
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13.06.2026 19:26 Відповісти
Чергові "понты для приезжих"... Звідки вони ту "зброю" запускать будуть? На "Байконурі" - "клин". Чому? по-перше, ремонт стартового стола (наскільки мені відомо), не закінчений. Крім того, - чи дасть Казахстан дозвіл на ввезення ядерного **********, на свою територію?... Стартовий майданчик у Плєсєцьку - підірваний... "Восточний" - заморожений.
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13.06.2026 19:27 Відповісти
Орєшнік здувся,потрібні нові понти
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13.06.2026 19:29 Відповісти
Так вони віками живуть на "понтах"...
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13.06.2026 19:31 Відповісти
Казахстан дасть(
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13.06.2026 19:48 Відповісти
ТОчно? А Китай? Воно ЙОМУ треба? Адже те виведення - це загроза і йому...
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13.06.2026 19:49 Відповісти
Яр Холодний ремонт стартового стола (наскільки мені відомо), не закінчений.
Яр Холодний Стартовий майданчик у Плєсєцьку - підірваний...
Яр Холодний "Восточний" - заморожений.
Закінчений.
Працює.
Працює.
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13.06.2026 20:01 Відповісти
На фото зенітно-ракетна система 60-х років С-125...
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13.06.2026 19:32 Відповісти
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13.06.2026 19:36 Відповісти
Якщо у них кожна друга ракета падає під орешником у сараї, то напевно потрібно щось таке створити в космосі щоб його завжди було видно і навить тимчасово взяти напрокат, Федорову це сподобається 😂
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13.06.2026 19:53 Відповісти
 
 