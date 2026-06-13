Генерал Бундесверу: Росія планує вивести ядерну зброю в космос

Росія активно розробляє технології для виведення ядерної зброї на орбіту, що несе пряму загрозу глобальній безпеці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю командувача Космічного командування Бундесверу генерал-майора Міхаеля Траута виданню Politico.

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Орбітальний ядерний вибух та його критичні наслідки для планети

Ймовірна поява ядерного пристрою в космосі суттєво відрізняється від традиційного удару по земній поверхні. Проте наслідки такого кроку стануть катастрофічними для сучасних країн, чиє життя повністю залежить від космічних технологій. Під ударом опиняться банківські операції, цивільний транспорт, системи навігації, зв'язок та військове управління.

Генерал-майор навів історичний приклад американського випробування Starfish Prime, яке відбулося у 1962 році. Якщо схожий вибух станеться в сучасних умовах, приблизно третина всіх супутників на низькій навколоземній орбіті припинить роботу за кілька тижнів або місяців. До того ж виникає серйозний ризик каскадних зіткнень космічних уламків. Ця загроза, відома як ефект Кесслера, здатна зробити окремі орбітальні висоти повністю непридатними для польотів на цілі десятиліття.

Міхаель Траут детально описав поточну ситуацію у космічному просторі:

"На найвищому рівні ескалації існує підозра, що Росія може працювати над технологією розміщення ядерного вибухового пристрою на орбіті", - зазначив він.

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Оновлена оборонна концепція Німеччини та світові ядерні тенденції

Останніми роками рівень небезпеки в космосі значно підвищився через постійні випадки глушіння сигналів GPS і лазерного впливу на апарати. Такі ворожі дії вже створюють реальні проблеми для цивільних літаків та морських суден. Через це Німеччина екстрено переглядає свою оборонну стратегію та визначає космос ключовим елементом безпеки. Новий план Бундесверу передбачає захист власних орбітальних об'єктів і обмеження можливостей ворога за допомогою лазерів, глушників та інспекційних супутників.

Паралельно з цим у світі фіксується загальне загострення ситуації. Згідно з аналітичними даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, упродовж 2025 року дев'ять ядерних держав продовжили активно модернізувати та нарощувати власні арсенали смертоносної зброї.

Раніше ми повідомляли, що російські супутники із 2019 року неодноразово спричиняли короткочасні перебої в роботі GPS по всій Європі.

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