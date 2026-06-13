Генерал Бундесвера: Россия планирует вывести ядерное оружие в космос

Россия активно разрабатывает технологии для вывода ядерного оружия на орбиту, что представляет прямую угрозу глобальной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью командующего Космическим командованием Бундесвера генерал-майора Михаэля Траута изданию Politico.

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Орбитальный ядерный взрыв и его критические последствия для планеты

Вероятное появление ядерного устройства в космосе существенно отличается от традиционного удара по земной поверхности. Однако последствия такого шага станут катастрофическими для современных стран, чья жизнь полностью зависит от космических технологий. Под ударом окажутся банковские операции, гражданский транспорт, системы навигации, связь и военное управление.

Генерал-майор привел исторический пример американского испытания Starfish Prime, которое состоялось в 1962 году. Если подобный взрыв произойдет в современных условиях, примерно треть всех спутников на низкой околоземной орбите прекратит работу через несколько недель или месяцев. К тому же возникает серьезный риск каскадных столкновений космического мусора. Эта угроза, известная как эффект Кесслера, способна сделать отдельные орбитальные высоты полностью непригодными для полетов на целые десятилетия.

Михаэль Траут подробно описал текущую ситуацию в космическом пространстве:

"На самом высоком уровне эскалации существует подозрение, что Россия может работать над технологией размещения ядерного взрывного устройства на орбите", - отметил он.

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Обновленная оборонная концепция Германии и мировые ядерные тенденции

В последние годы уровень опасности в космосе значительно повысился из-за постоянных случаев подавления сигналов GPS и лазерного воздействия на аппараты. Такие враждебные действия уже создают реальные проблемы для гражданских самолетов и морских судов. Из-за этого Германия экстренно пересматривает свою оборонную стратегию и определяет космос ключевым элементом безопасности. Новый план Бундесвера предусматривает защиту собственных орбитальных объектов и ограничение возможностей противника с помощью лазеров, глушителей и инспекционных спутников.

Параллельно с этим в мире фиксируется общее обострение ситуации. Согласно аналитическим данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в течение 2025 года девять ядерных держав продолжили активно модернизировать и наращивать собственные арсеналы смертоносного оружия.

Ранее мы сообщали, что российские спутники с 2019 года неоднократно вызывали кратковременные перебои в работе GPS по всей Европе.

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