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Новости Ядерная безопасность Ядерный шантаж России
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Генерал Бундесвера: Россия планирует вывести ядерное оружие в космос

оружие, РФ, ядерное

Россия активно разрабатывает технологии для вывода ядерного оружия на орбиту, что представляет прямую угрозу глобальной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью командующего Космическим командованием Бундесвера генерал-майора Михаэля Траута изданию Politico.

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Орбитальный ядерный взрыв и его критические последствия для планеты

Вероятное появление ядерного устройства в космосе существенно отличается от традиционного удара по земной поверхности. Однако последствия такого шага станут катастрофическими для современных стран, чья жизнь полностью зависит от космических технологий. Под ударом окажутся банковские операции, гражданский транспорт, системы навигации, связь и военное управление.

Генерал-майор привел исторический пример американского испытания Starfish Prime, которое состоялось в 1962 году. Если подобный взрыв произойдет в современных условиях, примерно треть всех спутников на низкой околоземной орбите прекратит работу через несколько недель или месяцев. К тому же возникает серьезный риск каскадных столкновений космического мусора. Эта угроза, известная как эффект Кесслера, способна сделать отдельные орбитальные высоты полностью непригодными для полетов на целые десятилетия.

Михаэль Траут подробно описал текущую ситуацию в космическом пространстве:

"На самом высоком уровне эскалации существует подозрение, что Россия может работать над технологией размещения ядерного взрывного устройства на орбите", - отметил он.

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Обновленная оборонная концепция Германии и мировые ядерные тенденции

В последние годы уровень опасности в космосе значительно повысился из-за постоянных случаев подавления сигналов GPS и лазерного воздействия на аппараты. Такие враждебные действия уже создают реальные проблемы для гражданских самолетов и морских судов. Из-за этого Германия экстренно пересматривает свою оборонную стратегию и определяет космос ключевым элементом безопасности. Новый план Бундесвера предусматривает защиту собственных орбитальных объектов и ограничение возможностей противника с помощью лазеров, глушителей и инспекционных спутников.

Параллельно с этим в мире фиксируется общее обострение ситуации. Согласно аналитическим данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в течение 2025 года девять ядерных держав продолжили активно модернизировать и наращивать собственные арсеналы смертоносного оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Роскосмос" начал размещать на ракетах рекламу ресторанов после обвала доходов

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космос (771) спутник (252) ядерное оружие (1470)
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Топ комментарии
+9
А ви і далі соплі жуйте, замість того, щоб дати Україні ракети.
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13.06.2026 18:53 Ответить
+6
Ого. Расея еще и в космос летает?
А как же "пекельнi санкцii", 2-й сезон 21-я серия?
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13.06.2026 18:56 Ответить
+6
Ну коли вже до тої Еуропи дійде, що кацапи - це 140-мільйонна хмара хижої сарани,
у котрої одна мета - катувати, ґвалтувати, убивати...
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13.06.2026 19:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А ви і далі соплі жуйте, замість того, щоб дати Україні ракети.
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13.06.2026 18:53 Ответить
Ішак анонсував свої ракети фраєр понт,тому німці подумали,а якщо їхні будуть гірші за наші,а це удар по репутації!
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13.06.2026 19:23 Ответить
Ого. Расея еще и в космос летает?
А как же "пекельнi санкцii", 2-й сезон 21-я серия?
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13.06.2026 18:56 Ответить
Санкції діють напіворгана(салавйов в останньому інтерв'ю просто без боязні казав переляканому швейцарцю,що ми ваюєм с вамі(А той зробив висновок,що в мудодзвона непогане почуття гумору(
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13.06.2026 19:47 Ответить
Якщо всім разом знищити кремль, то і загроза відпала б.
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13.06.2026 18:59 Ответить
Сосія планує вивести ядерну зброю в космос ? Фігня! Всі дружно висловимо глибоку стурбованість. Хай москалі знають нашу глибоку стурбованість і начуваються. А буде мало, то ми ще раз висловимо ще глибшу стурбованість. Ну, а вони собі думали? В нас не побалуєшся!
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13.06.2026 19:01 Ответить
Сосія понти ганяє.Ядерка в космосі пішла ще з холодної війни.Ніщо не заважає іншим країнам теж так зробити.Сосія тільки пососає
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13.06.2026 19:27 Ответить
Ну коли вже до тої Еуропи дійде, що кацапи - це 140-мільйонна хмара хижої сарани,
у котрої одна мета - катувати, ґвалтувати, убивати...
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13.06.2026 19:07 Ответить
Коли дійде, кацапам хана. Від такої балаканини що вони влаштують, будь-хто захоче застрелитися.
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13.06.2026 19:17 Ответить
Припиніть німецькі генерали. Так можна залякати себе до смерті.
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13.06.2026 19:07 Ответить
Космос? Ризик для безпеки людства виникне вже, якщо вони вирішать стерти пил, або ж, просто, її перекласти з місця на місце.
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13.06.2026 19:08 Ответить
вивела, якщо ще має її, і далі що? 👀 🤓
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13.06.2026 19:10 Ответить
Будуть проблеми з написанням комментів 🤔😁
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13.06.2026 19:17 Ответить
Ядерка на землі - під водою - хочуть в космосі - ******** немає спокою
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13.06.2026 19:16 Ответить
орки хочуть перенести світ у середньовіччя!
не витягують нові технології та розвиток, розуміють що вони просто дикуни з природніми ресурсами без майбутнього...
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13.06.2026 19:17 Ответить
Росія активно розробляє технології для виведення ядерної зброї на орбіту, що несе пряму загрозу глобальній безпеці. Джерело: https://censor.net/ua/n4008215

Тут або з переводом проблема,або генерал ідіот!Виводити на орбіту ядерну зброю можно було з моменту запуску першого супутника ,а це 1957р!
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13.06.2026 19:20 Ответить
Чего же они штилерману шуганули, он бы им в шесть секунд изобразил.
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13.06.2026 19:26 Ответить
Чергові "понты для приезжих"... Звідки вони ту "зброю" запускать будуть? На "Байконурі" - "клин". Чому? по-перше, ремонт стартового стола (наскільки мені відомо), не закінчений. Крім того, - чи дасть Казахстан дозвіл на ввезення ядерного **********, на свою територію?... Стартовий майданчик у Плєсєцьку - підірваний... "Восточний" - заморожений.
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13.06.2026 19:27 Ответить
Орєшнік здувся,потрібні нові понти
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13.06.2026 19:29 Ответить
Так вони віками живуть на "понтах"...
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13.06.2026 19:31 Ответить
Казахстан дасть(
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13.06.2026 19:48 Ответить
ТОчно? А Китай? Воно ЙОМУ треба? Адже те виведення - це загроза і йому...
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13.06.2026 19:49 Ответить
Це моя думка)Казахстан сцить більше москалів ніж китайців,бо пропагандони північ казахів таки хочуть анексувати.
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13.06.2026 20:22 Ответить
Яр Холодний ремонт стартового стола (наскільки мені відомо), не закінчений.
Яр Холодний Стартовий майданчик у Плєсєцьку - підірваний...
Яр Холодний "Восточний" - заморожений.
Закінчений.
Працює.
Працює.
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13.06.2026 20:01 Ответить
Доведи... Тобі ж, з "Ірманії", видніше... Правда, твоя "Ірманія" навіть не в районі Енгельса, а у "ВнутріМКАДді" - але "то такое"...
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13.06.2026 20:14 Ответить
Я просто тричі запитував Google. Можете самі запитати. Які докази ще потрібні?
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13.06.2026 20:31 Ответить
На фото зенітно-ракетна система 60-х років С-125...
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13.06.2026 19:32 Ответить
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13.06.2026 19:36 Ответить
Якщо у них кожна друга ракета падає під орешником у сараї, то напевно потрібно щось таке створити в космосі щоб його завжди було видно і навить тимчасово взяти напрокат, Федорову це сподобається 😂
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13.06.2026 19:53 Ответить
Рашенфашисти планують тероризувати весь світ. Психічна хвороба прискорено прогресує!
Якщо цивілізація їх не доведе до розвалу, це буде продовжуватись постійно!
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13.06.2026 20:11 Ответить
В атветку труси чи тауруси виводь
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13.06.2026 20:21 Ответить
РФ - ракова пухлина в тілі людства.
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13.06.2026 20:26 Ответить
 
 