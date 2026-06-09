Российские спутники "Купол" годами вызывали массовые сбои GPS над всей Европой, - NYT

С 2019 года российские спутники неоднократно вызывали кратковременные сбои в работе GPS по всей Европе. Исследователи из США и ЕС провели расследование этих инцидентов, хотя его результаты засекречены.

Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Следы системы "Купол" и уязвимость гражданских технологий

Американские ученые и военные аналитики провели анализ 75 случаев полной потери сигнала GPS, имевших место с 2019 года. Результаты оказались следующими: по крайней мере в трех масштабных инцидентах источником помех стали спутники российской Единой космической системы (ЕКС) "Купол".

Хронология вмешательств подтверждает системность действий РФ:

Первый зафиксированный сбой: октябрь 2019 года - всего через месяц после вывода на орбиту первого спутника системы "Купол".

Последний инцидент: середина февраля 2026 года.

Сигнал исчезал на огромной территории - от Исландии до Италии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ООН признала Россию и КНДР виновными в подавлении GPS-сигналов в Европе

По данным исследователей, перебои длились менее 10 секунд и не привели к серьезным последствиям.

Они не смогли определить мотивы россиян или даже выяснить, знают ли они о том, что сигналы их спутников создают помехи для работы GPS. Но экспертов беспокоит то, что эта деятельность - будь то злонамеренная или случайная - может продолжаться непрерывно годами и нарушать работу технологии, которая является столь фундаментальной для современного мира.

Представитель ЕС заявил, что они создают систему для "обнаружения и локализации помех", среди прочих мер по защите критически важных навигационных сигналов.

Избирательное глушение: под ударом все, кроме РФ

Интересной особенностью российского влияния является его избирательность. Установлено, что помехи эффективно блокировали американскую систему GPS, китайскую BeiDou и европейскую Galileo. В то же время российская национальная система навигации ГЛОНАСС ни разу не пострадала от этих сигналов, что лишь подтверждает версию о сознательных манипуляциях Москвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция запустила первый военный спутник для слежения за РФ

В настоящее время Евросоюз провел собственное закрытое расследование этих инцидентов, результаты которого пока засекречены. Также о ситуации официально проинформировано руководство Военно-воздушных сил США.

"С помощью космического глушения кто-то мог бы, если бы захотел, выборочно глушить целый континент каждый день", - сказал глава Королевского института навигации в Лондоне Рамзи Фарагер.