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Новости Россия блокирует сигналы GPS
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Российские спутники "Купол" годами вызывали массовые сбои GPS над всей Европой, - NYT

супутник

С 2019 года российские спутники неоднократно вызывали кратковременные сбои в работе GPS по всей Европе. Исследователи из США и ЕС провели расследование этих инцидентов, хотя его результаты засекречены.

Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Следы системы "Купол" и уязвимость гражданских технологий

Американские ученые и военные аналитики провели анализ 75 случаев полной потери сигнала GPS, имевших место с 2019 года. Результаты оказались следующими: по крайней мере в трех масштабных инцидентах источником помех стали спутники российской Единой космической системы (ЕКС) "Купол".

Хронология вмешательств подтверждает системность действий РФ:

  • Первый зафиксированный сбой: октябрь 2019 года - всего через месяц после вывода на орбиту первого спутника системы "Купол".

  • Последний инцидент: середина февраля 2026 года.

  • Сигнал исчезал на огромной территории - от Исландии до Италии.

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По данным исследователей, перебои длились менее 10 секунд и не привели к серьезным последствиям.

Они не смогли определить мотивы россиян или даже выяснить, знают ли они о том, что сигналы их спутников создают помехи для работы GPS. Но экспертов беспокоит то, что эта деятельность - будь то злонамеренная или случайная - может продолжаться непрерывно годами и нарушать работу технологии, которая является столь фундаментальной для современного мира.

Представитель ЕС заявил, что они создают систему для "обнаружения и локализации помех", среди прочих мер по защите критически важных навигационных сигналов.

Избирательное глушение: под ударом все, кроме РФ

Интересной особенностью российского влияния является его избирательность. Установлено, что помехи эффективно блокировали американскую систему GPS, китайскую BeiDou и европейскую Galileo. В то же время российская национальная система навигации ГЛОНАСС ни разу не пострадала от этих сигналов, что лишь подтверждает версию о сознательных манипуляциях Москвы.

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В настоящее время Евросоюз провел собственное закрытое расследование этих инцидентов, результаты которого пока засекречены. Также о ситуации официально проинформировано руководство Военно-воздушных сил США.

"С помощью космического глушения кто-то мог бы, если бы захотел, выборочно глушить целый континент каждый день", - сказал глава Королевского института навигации в Лондоне Рамзи Фарагер.

Автор: 

Европа (2439) россия (97856) спутник (250)
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Топ комментарии
+12
Це обурливо!!!Стриманіше треба такі новини подавати! А то ненароком ескалацію можна накликати...
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09.06.2026 17:01 Ответить
+3
А чому в минулому? Хіба після розслідування вони відключилися і попадали на землю?
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09.06.2026 17:17 Ответить
+1
так зараз гибридно виглядає війна росії з Європою, в той час, як деякі європейькі політики воюють з комеморацією країни-партнера.
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09.06.2026 17:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це обурливо!!!Стриманіше треба такі новини подавати! А то ненароком ескалацію можна накликати...
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09.06.2026 17:01 Ответить
так зараз гибридно виглядає війна росії з Європою, в той час, як деякі європейькі політики воюють з комеморацією країни-партнера.
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09.06.2026 17:14 Ответить
А чому в минулому? Хіба після розслідування вони відключилися і попадали на землю?
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09.06.2026 17:17 Ответить
якщо визнати що це продовжується в даний час, то тоді придеться якось реально реагувати на перешкоди для роботи GPS, які росія наразі активує не тільки з супутників, але і із Калінінграда.
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09.06.2026 17:33 Ответить
Во лаптєногі дають. Але нам пофіг, в нас буде гідна відповідь у вигляді штіллєр-лінка від штіллєрмана та шефа його надпотужного
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09.06.2026 17:33 Ответить
🍭
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09.06.2026 17:44 Ответить
Це свідчення того, що лаптеногі випробовують нову систему зброї проти ЖоПиЕс.
Тому потроху і на малий час, щоб європейці зарано не всрались.
але думаю, що вони про це знають. тільки виду не подають...
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09.06.2026 17:44 Ответить
Пічальна кртинка мже буть:
Починається глобальний конфлікт, запускаються сотні Томагавків на Москві а вони роблять круг у небі і п*стячать по Бальній залі Білої хати Рижого рієлтора вігвамами... А Б-2 летять кудись у Європу...
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09.06.2026 17:48 Ответить
Так и знал что ничего не напишут, как именно спутник может глушить сигнал GPS. Новость для баранов.
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09.06.2026 17:58 Ответить
Якщо ти не баран то поясни як вони можуть, або не можуть. Поясни як і чому заглушили GPS літака з Фон дер Ляєн який летів до Польщі? Покажи всім що ти не баран.
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09.06.2026 18:13 Ответить
Это было в Болгарии. У бабули хорошее воображение.
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09.06.2026 18:34 Ответить
Це було коло Калінінграда . Може і в .олгарії, не знаю. Gоясни в незалежності від того де це було, або перестань видавати себе за крутого спеца по GPS і супутниках.
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09.06.2026 19:07 Ответить
Поясни як Не можуть і чому якщо ти не баран.
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09.06.2026 18:15 Ответить
Водночас російська національна система навігації ГЛОНАСС жодного разу не постраждала від цих сигналів Джерело: https://censor.net/ua/n4007540

Еврика! ГЛОНАСС все-таки існує!
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09.06.2026 18:11 Ответить
 
 