Российские спутники "Купол" годами вызывали массовые сбои GPS над всей Европой, - NYT
С 2019 года российские спутники неоднократно вызывали кратковременные сбои в работе GPS по всей Европе. Исследователи из США и ЕС провели расследование этих инцидентов, хотя его результаты засекречены.
Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Следы системы "Купол" и уязвимость гражданских технологий
Американские ученые и военные аналитики провели анализ 75 случаев полной потери сигнала GPS, имевших место с 2019 года. Результаты оказались следующими: по крайней мере в трех масштабных инцидентах источником помех стали спутники российской Единой космической системы (ЕКС) "Купол".
Хронология вмешательств подтверждает системность действий РФ:
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Первый зафиксированный сбой: октябрь 2019 года - всего через месяц после вывода на орбиту первого спутника системы "Купол".
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Последний инцидент: середина февраля 2026 года.
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Сигнал исчезал на огромной территории - от Исландии до Италии.
По данным исследователей, перебои длились менее 10 секунд и не привели к серьезным последствиям.
Они не смогли определить мотивы россиян или даже выяснить, знают ли они о том, что сигналы их спутников создают помехи для работы GPS. Но экспертов беспокоит то, что эта деятельность - будь то злонамеренная или случайная - может продолжаться непрерывно годами и нарушать работу технологии, которая является столь фундаментальной для современного мира.
Представитель ЕС заявил, что они создают систему для "обнаружения и локализации помех", среди прочих мер по защите критически важных навигационных сигналов.
Избирательное глушение: под ударом все, кроме РФ
Интересной особенностью российского влияния является его избирательность. Установлено, что помехи эффективно блокировали американскую систему GPS, китайскую BeiDou и европейскую Galileo. В то же время российская национальная система навигации ГЛОНАСС ни разу не пострадала от этих сигналов, что лишь подтверждает версию о сознательных манипуляциях Москвы.
В настоящее время Евросоюз провел собственное закрытое расследование этих инцидентов, результаты которого пока засекречены. Также о ситуации официально проинформировано руководство Военно-воздушных сил США.
"С помощью космического глушения кто-то мог бы, если бы захотел, выборочно глушить целый континент каждый день", - сказал глава Королевского института навигации в Лондоне Рамзи Фарагер.
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Тому потроху і на малий час, щоб європейці зарано не всрались.
але думаю, що вони про це знають. тільки виду не подають...
Починається глобальний конфлікт, запускаються сотні Томагавків на Москві а вони роблять круг у небі і п*стячать по Бальній залі Білої хати Рижого рієлтора вігвамами... А Б-2 летять кудись у Європу...
Еврика! ГЛОНАСС все-таки існує!