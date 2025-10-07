ООН признала Россию и КНДР виновными в глушении GPS-сигналов в Европе

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) признала Россию и Северную Корею виновными в препятствовании работе GPS-сигналов в европейском воздушном пространстве.

Соответствующую резолюцию приняли после завершения трехлетней ассамблеи ИКАО в Монреале 5 октября. В документе указано, что действия России и КНДР имеют дестабилизирующее влияние на системы навигации. Организация призвала оба государства немедленно прекратить создание препятствий и выполнять свои международные обязательства по безопасности навигации.

Это одно из самых строгих замечаний, которые ИКАО когда-либо выносила государствам, причастным к нарушениям работы глобальной навигационной спутниковой системы.

Ранее Эстония, Финляндия, Литва, Латвия, Польша и Швеция провели совместное расследование, которое подтвердило, что с января по апрель 2025 года более 122 тысяч авиарейсов в Северной Европе потерпели сбои из-за глушения GPS с территории России - в частности, из Калининграда, Петербурга, Смоленска и Ростова.

