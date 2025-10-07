РУС
ООН признала Россию и КНДР виновными в глушении GPS-сигналов в Европе

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) признала Россию и Северную Корею виновными в препятствовании работе GPS-сигналов в европейском воздушном пространстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AeroTime.

Соответствующую резолюцию приняли после завершения трехлетней ассамблеи ИКАО в Монреале 5 октября. В документе указано, что действия России и КНДР имеют дестабилизирующее влияние на системы навигации. Организация призвала оба государства немедленно прекратить создание препятствий и выполнять свои международные обязательства по безопасности навигации.

Это одно из самых строгих замечаний, которые ИКАО когда-либо выносила государствам, причастным к нарушениям работы глобальной навигационной спутниковой системы.

Ранее Эстония, Финляндия, Литва, Латвия, Польша и Швеция провели совместное расследование, которое подтвердило, что с января по апрель 2025 года более 122 тысяч авиарейсов в Северной Европе потерпели сбои из-за глушения GPS с территории России - в частности, из Калининграда, Петербурга, Смоленска и Ростова.

А де Китай, Іран, Лукашенко і далі за списком..
07.10.2025 17:26 Ответить
Очевидне, ще з 2014 року, стало очевидним для Світу, аж у 2025 році!!!!
Щось подібне, було з Китаєм і в розповсюджені бацили КОВІД-19!!
Історія повторилася??
07.10.2025 17:27 Ответить
НІ -- Це Все, тіки початок,,
07.10.2025 18:33 Ответить
І шо?
Невже росію в ООН вищнають країною-терористом?
А може позбавлять місця в радбезі ООН?
Може посилять санкції проти КНДР шляхом попередження Китаю?
07.10.2025 17:53 Ответить
Набір безглуздих та нереальних хотілок.
07.10.2025 18:07 Ответить
07.10.2025 18:27 Ответить
Раніше кндр сиділи в себе в джунглях да пацюків смажили на вогнищі а тепер вже погрожує всьому світу і даже глушить супутники в Європі. Все завдяки допомозі рашистів і позі страуса НАТО і сша. Замість того щоб придушити комуняк, ви навпаки їх викормили ще й оснастили передовими технологіями
07.10.2025 18:12 Ответить
Ну і що? Кому з цього легче ?
07.10.2025 18:33 Ответить
 
 