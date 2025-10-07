УКР
Новини Росія блокує сигнали GPS
503 9

ООН визнала Росію та КНДР винними у глушінні GPS-сигналів у Європі

мережа

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) визнала Росію та Північну Корею винними у перешкоджанні роботі GPS-сигналів у європейському повітряному просторі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AeroTime.

Відповідну резолюцію ухвалили після завершення трирічної асамблеї ІКАО в Монреалі 5 жовтня. У документі зазначено, що дії Росії та КНДР мають дестабілізаційний вплив на системи навігації. Організація закликала обидві держави негайно припинити створення перешкод і виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо безпеки навігації.

Це одне з найсуворіших зауважень, які ІКАО коли-небудь виносила державам, причетним до порушень роботи глобальної навігаційної супутникової системи.

Раніше Естонія, Фінляндія, Литва, Латвія, Польща та Швеція провели спільне розслідування, яке підтвердило, що з січня по квітень 2025 року понад 122 тисячі авіарейсів у Північній Європі зазнали збоїв через глушіння GPS із території Росії - зокрема з Калінінграда, Петербурга, Смоленська та Ростова.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Європа (2065) КНДР (1323) росія (68250)
А де Китай, Іран, Лукашенко і далі за списком..
07.10.2025 17:26 Відповісти
Очевидне, ще з 2014 року, стало очевидним для Світу, аж у 2025 році!!!!
Щось подібне, було з Китаєм і в розповсюджені бацили КОВІД-19!!
Історія повторилася??
07.10.2025 17:27 Відповісти
НІ -- Це Все, тіки початок,,
07.10.2025 18:33 Відповісти
І шо?
Невже росію в ООН вищнають країною-терористом?
А може позбавлять місця в радбезі ООН?
Може посилять санкції проти КНДР шляхом попередження Китаю?
07.10.2025 17:53 Відповісти
Набір безглуздих та нереальних хотілок.
07.10.2025 18:07 Відповісти
07.10.2025 18:27 Відповісти
Раніше кндр сиділи в себе в джунглях да пацюків смажили на вогнищі а тепер вже погрожує всьому світу і даже глушить супутники в Європі. Все завдяки допомозі рашистів і позі страуса НАТО і сша. Замість того щоб придушити комуняк, ви навпаки їх викормили ще й оснастили передовими технологіями
07.10.2025 18:12 Відповісти
Ну і що? Кому з цього легче ?
07.10.2025 18:33 Відповісти
 
 