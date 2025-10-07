ООН визнала Росію та КНДР винними у глушінні GPS-сигналів у Європі

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) визнала Росію та Північну Корею винними у перешкоджанні роботі GPS-сигналів у європейському повітряному просторі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AeroTime.

Відповідну резолюцію ухвалили після завершення трирічної асамблеї ІКАО в Монреалі 5 жовтня. У документі зазначено, що дії Росії та КНДР мають дестабілізаційний вплив на системи навігації. Організація закликала обидві держави негайно припинити створення перешкод і виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо безпеки навігації.

Це одне з найсуворіших зауважень, які ІКАО коли-небудь виносила державам, причетним до порушень роботи глобальної навігаційної супутникової системи.

Раніше Естонія, Фінляндія, Литва, Латвія, Польща та Швеція провели спільне розслідування, яке підтвердило, що з січня по квітень 2025 року понад 122 тисячі авіарейсів у Північній Європі зазнали збоїв через глушіння GPS із території Росії - зокрема з Калінінграда, Петербурга, Смоленська та Ростова.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ