Російські супутники "Купол" роками спричиняли масові збої GPS над усією Європою, - NYT

Російські супутники із 2019 року неодноразово спричиняли короткочасні перебої в роботі GPS по всій Європі. Дослідники зі США та ЄС провели розслідування цих інцидентів, хоча його результати є засекреченими.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Слід системи "Купол" та вразливість цивільних технологій

Американські вчені та військові аналітики провели аналіз 75 випадків повної втрати сигналу GPS, що мали місце з 2019 року. Результати виявилися такими: щонайменше у трьох масштабних інцидентах джерелом перешкод стали супутники російської Єдиної космічної системи (ЄКС) "Купол".

Хронологія втручань підтверджує системність дій РФ:

Перший зафіксований збій: Жовтень 2019 року — лише через місяць після виведення на орбіту першого супутника системи "Купол".

Останній інцидент: Середина лютого 2026 року.

Сигнал зникав на величезній території — від Ісландії до Італії.

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За даними дослідників, перебої тривали менш як 10 секунд і не призвели до серйозних наслідків.

Вони не змогли визначити мотиви росіян або навіть з’ясувати, чи знають вони про те, що сигнали їхніх супутників створюють перешкоди для роботи GPS. Але експертів турбує те, що ця діяльність — чи то зловмисна, чи випадкова — може тривати безперервно роками й порушувати роботу технології, яка є такою фундаментальною для сучасного світу.

Речник ЄС заявив, що вони створюють систему для "виявлення та локалізації перешкод", серед інших заходів для захисту критично важливих навігаційних сигналів.

Вибіркове глушіння: під ударом усі, крім РФ

Цікавою особливістю російського впливу є його вибірковість. Встановлено, що перешкоди ефективно блокували американську систему GPS, китайську BeiDou та європейську Galileo. Водночас російська національна система навігації ГЛОНАСС жодного разу не постраждала від цих сигналів, що лише підтверджує версію про свідомі маніпуляції Москви.

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Наразі Євросоюз провів власне закрите розслідування цих інцидентів, результати якого наразі засекречені. Також про ситуацію офіційно поінформовано керівництво Військово-повітряних сил США.

"За допомогою космічного глушіння хтось міг би, якби захотів, вибірково глушити цілий континент щодня", - сказав голова Королівського інституту навігації в Лондоні Рамзі Фарагер.