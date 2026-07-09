Китай жорстко відреагував на російські ядерні погрози, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом обговорив роль Китаю у війні Росії проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі глави держави журналістам під час саміту НАТО в Анкарі.
китай і його позиція у війні
Зеленський зазначив, що не може розкривати всіх деталей розмови, однак тема Китаю була однією з ключових.
"Ми з президентом Трампом обговорили Китай, їх роль у цій війні, участь або потенційну участь, їхні можливості", – сказав він.
Президент також повідомив, що обговорював цю тему з кількома європейськими лідерами. За їхніми словами, Китай жорстко відреагував на заяви в Росії щодо можливого застосування ядерної зброї.
"Не може бути навіть думок про застосування ядерної зброї", – передав Зеленський позицію китайської сторони.
Глава держави наголосив, що така реакція є важливою, адже проти ядерних погроз виступають не лише країни Європи та США, а й Китай.
- Раніше повідомлялося, що у червні 2026 року в Україні зафіксували найбільшу кількість жертв серед цивільного населення від початку повномасштабної війни. Про це заявила заступниця генсека ООН з політичних питань і миробудівництва Розмарі ДіКарло на засіданні Радбезу.
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