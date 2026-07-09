Китай резко отреагировал на российские ядерные угрозы, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с лидером США Дональдом Трампом обсудил роль Китая в войне России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии главы государства журналистам во время саммита НАТО в Анкаре.

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Китай и его позиция в войне

Зеленский отметил, что не может раскрывать все детали разговора, однако тема Китая была одной из ключевых.

"Мы с президентом Трампом обсудили Китай, его роль в этой войне, участие или потенциальное участие, его возможности", — сказал он.

Президент также сообщил, что обсуждал эту тему с несколькими европейскими лидерами. По их словам, Китай жестко отреагировал на заявления России о возможном применении ядерного оружия.

"Не может быть даже мыслей о применении ядерного оружия", — передал Зеленский позицию китайской стороны.

Глава государства подчеркнул, что такая реакция важна, ведь против ядерных угроз выступают не только страны Европы и США, но и Китай.

Ранее сообщалось, что в июне 2026 года в Украине зафиксировали наибольшее количество жертв среди гражданского населения с начала полномасштабной войны. Об этом заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло на заседании Совбеза.

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