Туск не ожидает скорого завершения войны

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшее время прекращение огня или достижение мира в Украине маловероятно из-за жесткой позиции России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Rzeczpospolita.

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"На данный момент кажется маловероятным, что прекращение огня или мир будут достигнуты в ближайшее время, в краткосрочной перспективе, из-за абсолютно жесткой позиции России и Владимира Путина", - отметил он.

По словам Туска, союзники ожидают дальнейшей эскалации со стороны РФ и считают, что Россия, вероятно, будет пытаться продолжать войну как минимум до зимы.

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Что предшествовало

В начале июля агентство Reuters сообщило, что Путин не планирует прекращать войну против Украины. По данным источников, он отверг предложения о замораживании конфликта и готовит новое масштабное обострение, а главной целью для российской армии остается полный захват Донецкой и Луганской областей.

Собеседники агентства также оценили вероятность нового крупного наступления в ближайшие месяцы как очень высокую. По их словам, Кремль стремится использовать время до того, как мирные инициативы США найдут практическое воплощение.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб заявил, что, по оценкам Пекина, Россия не применит ядерное оружие, однако риск дальнейшей эскалации войны сохраняется.

Президент Украины Владимир Зеленский также предупреждал, что в случае отсутствия побед на фронте Путин может прибегнуть к эскалации войны.

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