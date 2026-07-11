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Новости Сотрудничество Китая и РФ Ядерный шантаж России
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Китай уверен, что Россия не применит ядерное оружие, - Стубб

Китай уверен, что ядерного удара со стороны РФ не будет — Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в Пекине уверены, что Россия не пойдет на применение ядерного оружия. В то же время он подчеркнул, что угрозу дальнейшей эскалации войны все равно нужно учитывать.

Об этом финский лидер сказал в интервью CNBC, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция Пекина по поводу ядерного шантажа со стороны РФ

Президент Финляндии рассказал, что во время недавней встречи с главой МИД Китая обсуждал тему ядерной безопасности.

"Два дня назад я принимал в Финляндии на ужине министра иностранных дел Китая, мы обсуждали ядерный вопрос. Китайцы очень категорично заявляют: нет, этого не произойдет", — сказал Стубб.

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Необходимость сдерживания

В то же время политик подчеркнул, что не следует недооценивать возможность эскалации войны.

"Очень важно, чтобы мы смогли сдержать эту ситуацию, но существует опасность эскалации, и мы должны относиться к ней серьезно", — добавил президент Финляндии.

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Автор: 

Китай (3409) россия (98231) ядерное оружие (1472) Стубб Александр (219)
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Топ комментарии
+10
Як можна бути впевненим в з ума вижившому виродку?
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11.07.2026 01:32 Ответить
+7
Безнадійно невиліковні.
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11.07.2026 01:19 Ответить
+4
Ще вчора потрібно було мати ядерну зброю, а не асфальт який зійшов з снігом.
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11.07.2026 08:19 Ответить

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