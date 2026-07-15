Путин готов заключить соглашение, война может завершиться ещё во время моего президентства, - Трамп. ВИДЕО

Дональд Трамп считает, что война в Украине может закончиться еще в течение его президентского срока

Об этом он заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Ведущий спросил, верит ли Трамп в то, что война между РФ и Украиной закончится во время его пребывания на посту президента.

"Думаю, что да. Я думал, она закончится еще раньше. Я считал, что это будет самой простой задачей, поскольку я хорошо ладил с обоими лидерами. Я думал, это будет самым легким", - ответил лидер США.

Также он рассказал, что каждый раз говорит Путину "одно и то же".

Читайте также: Туск не ожидает скорого завершения войны

"Не хочу вдаваться в подробности, но я говорю: "Владимир, тебе пора остановиться, этой войне пора положить конец", - отметил Трамп.

По мнению президента США, диктатор Путин "готов заключить соглашение".

На вопрос ведущего, когда это может произойти, он ответил:

"Скоро. Для танго нужны двое. Но я думаю, что он готов заключить соглашение", - добавил он.

Читайте также: США усилят удары по Ирану, пока Тегеран не вернется к переговорам, - Трамп