Глава МИД Сергей Лавров считает, что лидера США Дональда Трампа пытаются "отвлечь" от договоренностей, достигнутых на Аляске.

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Так, он прокомментировал материал Washington Times:

"Обращаю внимание на слова "если бы Россия согласилась на предложения Трампа при условии добросовестного участия в переговорном процессе по Украине". ... Мы приняли предложение Трампа на Аляске. От этих предложений Трампа пытаются отвлечь его европейские союзники и, конечно же, господин Зеленский".

Также Лавров посоветовал "американским переговорщикам-универсалам" заниматься теми задачами, которые перед ними ставит президент Трамп.

"Мы решаем свои задачи. Президент Путин четко сказал, что эта работа, которую мы начали после провала всех попыток урегулировать ситуацию мирным путем, когда все подписанты прошлых документов лгали, а потом признавались, что не хотели ничего выполнять, будет выполнена", — добавил глава МИД страны-оккупанта.

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Что этому предшествовало?

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что во время встречи Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске в 2025 году не было заключено никаких соглашений о прекращении российской войны против Украины.

Российские чиновники в Кремле неоднократно заявляли о "соглашении в Анкоридже" или "договоренностях в Анкоридже", по которым они якобы хотят завершить войну в Украине.

4 июня Путин назвал "решения Анкориджа" основой для прекращения войны РФ против Украины.

21 июня помощник Путина Ушаков заявил, что "одна из сторон оказалась неспособной выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже".

23 июня сам российский диктатор Путин вновь заявил, что "принципы Анкориджа" должны стать "позицией России" в переговорах о прекращении войны против Украины.

Однако впоследствии Путин заявил, что в Анкоридже во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на самом деле не было достигнуто никаких договоренностей.

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