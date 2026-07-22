Лавров планирует встретиться с Рубио: спросит о словах Трампа относительно скорейшего урегулирования войны в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 23 июля встретится с госсекретарем США Марко Рубио и планирует обсудить войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно

Так, по словам Лаврова, встреча состоится в четверг в первой половине дня.

"Встреча с Рубио уже согласована", - сказал он.

Лавров заявил, что хочет спросить Рубио о словах президента США Дональда Трампа относительно возможности скорого урегулирования войны в Украине.

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"Дух Анкориджа"

Кроме того, глава российского МИД отметил, что Россия исходит из того, что американские коллеги "пока не отказались от предложений Анкориджа".

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Что предшествовало?

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что во время встречи Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске в 2025 году не было заключено никаких соглашений о прекращении российской войны против Украины.

Российские чиновники в Кремле неоднократно заявляли о "соглашении в Анкоридже" или "договоренностях в Анкоридже", по которым они якобы хотят завершить войну в Украине.

4 июня Путин назвал "решение Анкориджа" основой для прекращения войны РФ против Украины.

21 июня помощник Путина Ушаков заявил, что "одна из сторон оказалась неспособной выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже".

23 июня сам российский диктатор Путин вновь заявил, что "принципы Анкориджа" должны стать "позицией России" в переговорах о прекращении войны против Украины.

Однако впоследствии Путин заявил, что в Анкоридже во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на самом деле не было достигнуто никаких договоренностей.