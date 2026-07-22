Лавров планирует встретиться с Рубио: спросит о словах Трампа относительно скорейшего урегулирования войны в Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 23 июля встретится с госсекретарем США Марко Рубио и планирует обсудить войну в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что известно
Так, по словам Лаврова, встреча состоится в четверг в первой половине дня.
"Встреча с Рубио уже согласована", - сказал он.
Лавров заявил, что хочет спросить Рубио о словах президента США Дональда Трампа относительно возможности скорого урегулирования войны в Украине.
"Дух Анкориджа"
Кроме того, глава российского МИД отметил, что Россия исходит из того, что американские коллеги "пока не отказались от предложений Анкориджа".
Что предшествовало?
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что во время встречи Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске в 2025 году не было заключено никаких соглашений о прекращении российской войны против Украины.
Российские чиновники в Кремле неоднократно заявляли о "соглашении в Анкоридже" или "договоренностях в Анкоридже", по которым они якобы хотят завершить войну в Украине.
- 4 июня Путин назвал "решение Анкориджа" основой для прекращения войны РФ против Украины.
- 21 июня помощник Путина Ушаков заявил, что "одна из сторон оказалась неспособной выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже".
- 23 июня сам российский диктатор Путин вновь заявил, что "принципы Анкориджа" должны стать "позицией России" в переговорах о прекращении войны против Украины.
Однако впоследствии Путин заявил, что в Анкоридже во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на самом деле не было достигнуто никаких договоренностей.
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