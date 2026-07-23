Рубіо: Обговорили з Лавровим необхідність закінчення війни між Росією та Україною

Державний секретар США Марко Рубіо на зустрічі із главою МЗС РФ Лавровим обговорював необхідність завершення війни між Росією та Україною.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим у кулуарах міністерської зустрічі ASEAN. Ми обговорили відносини між США та Росією, а також необхідність припинення війни між Росією та Україною", - йдеться в повідомленні.

Раніше Лавров заявив, що на зустрічі з Рубіо закликав "не накачувати" Україну зброєю.

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Що передувало

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що 23 липня зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо, і планує обговорити війну в Україні.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що під час зустрічі Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці у 2025 році не було укладено жодних угод для завершення російської війни проти України.

Російські посадовці у Кремлі неодноразово заявляли про "угоду Анкориджа" або "домовленості в Анкориджі", за якими вони нібито хочуть завершити війну в Україні.

4 червня Путін назвав "рішення Анкориджу" базою для припинення війни РФ проти України.

21 червня помічник Путіна Ушаков заявив, що "одна зі сторін виявилася неспроможною виконати домовленості, досягнуті в Анкориджі".

23 червня сам російський диктатор Путін знову заявляв, що "принципи Анкориджу" мають бути "позицією Росії" у переговорах для припинення війни проти України.

Проте згодом Путін сказав, що в Анкориджі під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом насправді не було досягнуто жодних домовленостей.

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