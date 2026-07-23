УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11908 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Рубіо та Лаврова
3 101 14

Рубіо: Обговорили з Лавровим необхідність закінчення війни між Росією та Україною

Рубіо прокоментував зустріч з Лавровим: що відомо?

Державний секретар США Марко Рубіо на зустрічі із главою МЗС РФ Лавровим обговорював необхідність завершення війни між Росією та Україною.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим у кулуарах міністерської зустрічі ASEAN. Ми обговорили відносини між США та Росією, а також необхідність припинення війни між Росією та Україною", - йдеться в повідомленні.

Раніше Лавров заявив, що на зустрічі з Рубіо закликав "не накачувати" Україну зброєю.

Читайте: Росія не погодиться на припинення вогню по лінії фронту, - Лавров

Що передувало

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що 23 липня зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо, і планує обговорити війну в Україні.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що під час зустрічі Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці у 2025 році не було укладено жодних угод для завершення російської війни проти України.

Російські посадовці у Кремлі неодноразово заявляли про "угоду Анкориджа" або "домовленості в Анкориджі", за якими вони нібито хочуть завершити війну в Україні.

  • 4 червня Путін назвав "рішення Анкориджу" базою для припинення війни РФ проти України.
  • 21 червня помічник Путіна Ушаков заявив, що "одна зі сторін виявилася неспроможною виконати домовленості, досягнуті в Анкориджі".
  • 23 червня сам російський диктатор Путін знову заявляв, що "принципи Анкориджу" мають бути "позицією Росії" у переговорах для припинення війни проти України.

Проте згодом Путін сказав, що в Анкориджі під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом насправді не було досягнуто жодних домовленостей.

Читайте: Заяви Рубіо про відсутність угоди на Алясці викликають питання, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергій (1715) Рубіо Марко (461)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Позиція кацапів- не давайте зброю, то ми швидко захватимо Україну і війна швиденько закінчиться. На мою думку, гамедриканцям пофіг українці, тому нам буде складно, але квартальна влада повинна дивитись на 2 кроки вперед із розрахунком того, що можливо в Німеччині та Франції до влади прийдуть нацисти, на що розраховує путлер. Нажаль найосяйніший не передбачив такі проблеми і коли путлер казав про мир, гумористи заборонили законодавчо вести переговори з найосяйнішим. Виходить тупікова систуація де ми стаємо в любому випадку в програші, нажаль. Україна багато втратила часу , через некомпетентну владу, маючи фінансовий ресурс, частина якого пішла в кишені гумористам, а не на балістику, яка зараз робить погоду у війні.
показати весь коментар
23.07.2026 11:40 Відповісти
+3
35 хв. обговорювання ...послали один одного ...розійшлися ... ...
показати весь коментар
23.07.2026 11:42 Відповісти
+2
Це що означає, що Трамп заблокував 400 млн допомоги, одобреної конгресом, а тепер і все інше накриється мідним тазіком
показати весь коментар
23.07.2026 11:22 Відповісти

Завантаження...

 
 