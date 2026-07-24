Встреча с Трампом в Ватикане в апреле 2025 года стала переломным моментом в отношениях, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом в Ватикане в конце апреля 2025 года стала переломным моментом в отношениях между лидерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Близкая к Трампу блогер Лора Лумер, которая находится с визитом в Украине, взяла интервью у Зеленского.

Часть интервью лидер США опубликовал в социальной сети Truth Social.

Лумер упомянула о конфликте в Овальном кабинете в 2025 году. Также она спросила о том, что изменилось. Поскольку, кажется, отношения между лидерами улучшились.

"Абсолютно. У нас был первый переломный момент в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, на мой взгляд, это был исторический момент, потому что за 15-20 минут мы изменили наши взаимоотношения", - отметил Зеленский.

Президент отказался вдаваться в подробности, однако заявил, что такой диалог имеет большое значение.

"Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей", - добавил глава государства.

Известно, что на следующей неделе Зеленский планирует встретиться с Трампом в США

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Что предшествовало?

Ранее Лора Лумер признала, что стала жертвой российской пропаганды и находилась под ее влиянием.

По ее словам, Россия умело манипулировала ею и другими консерваторами в США.

Лумер заявила, что визит в Украину помог ей опровергнуть ряд лжи, которую она ранее считала правдой.

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