Встреча с Трампом в Ватикане в апреле 2025 года стала переломным моментом в отношениях, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом в Ватикане в конце апреля 2025 года стала переломным моментом в отношениях между лидерами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Близкая к Трампу блогер Лора Лумер, которая находится с визитом в Украине, взяла интервью у Зеленского.
Часть интервью лидер США опубликовал в социальной сети Truth Social.
Лумер упомянула о конфликте в Овальном кабинете в 2025 году. Также она спросила о том, что изменилось. Поскольку, кажется, отношения между лидерами улучшились.
"Абсолютно. У нас был первый переломный момент в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, на мой взгляд, это был исторический момент, потому что за 15-20 минут мы изменили наши взаимоотношения", - отметил Зеленский.
Президент отказался вдаваться в подробности, однако заявил, что такой диалог имеет большое значение.
"Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей", - добавил глава государства.
Известно, что на следующей неделе Зеленский планирует встретиться с Трампом в США
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буратінка, за шашлики відповіси обов'язково і по повній!