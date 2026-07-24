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Новости Спор Трампа и Зеленского
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Встреча с Трампом в Ватикане в апреле 2025 года стала переломным моментом в отношениях, - Зеленский

Зеленский рассказал, что изменило его отношения с Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом в Ватикане в конце апреля 2025 года стала переломным моментом в отношениях между лидерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Близкая к Трампу блогер Лора Лумер, которая находится с визитом в Украине, взяла интервью у Зеленского.

Часть интервью лидер США опубликовал в социальной сети Truth Social.

Лумер упомянула о конфликте в Овальном кабинете в 2025 году. Также она спросила о том, что изменилось. Поскольку, кажется, отношения между лидерами улучшились.

"Абсолютно. У нас был первый переломный момент в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, на мой взгляд, это был исторический момент, потому что за 15-20 минут мы изменили наши взаимоотношения", - отметил Зеленский.

Президент отказался вдаваться в подробности, однако заявил, что такой диалог имеет большое значение.

"Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей", - добавил глава государства.

Известно, что на следующей неделе Зеленский планирует встретиться с Трампом в США

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Что предшествовало?

  • Ранее Лора Лумер признала, что стала жертвой российской пропаганды и находилась под ее влиянием.
  • По ее словам, Россия умело манипулировала ею и другими консерваторами в США.
  • Лумер заявила, что визит в Украину помог ей опровергнуть ряд лжи, которую она ранее считала правдой.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24951) США (29742) Трамп Дональд (8346)
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Топ комментарии
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"Кто пахваліт мєня лутше всєх..."(с)
Шо, ніхто? Тоді я сам себе похвалю.
буратінка, за шашлики відповіси обов'язково і по повній!
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24.07.2026 08:56 Ответить
+2
А у війні московитів проти України, перелом прийшов після знищення зеленським, військового управління під керівництвом Залужного ісйого Команди!
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24.07.2026 09:00 Ответить
+2
Оце вже на тиждень буде цитат з казочок зелупера луперу.
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24.07.2026 09:06 Ответить

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