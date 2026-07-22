Блогер Лумер, близкая к Трампу, прибыла в Украину: Большая часть того, во что я верила, оказалась искаженной. ФОТО

Влиятельная американская блогерша Лора Лумер, близкая к Дональду Трампу, заявила, что визит в Украину помог ей опровергнуть ряд ложных утверждений, которые она ранее считала правдой.

Об этом она сообщила в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Глава МИД Андрей Сибига приветствовал ее визит в Киев.

Лумер в ответ отметила, что ей удалось уже опровергнуть "столько лжи, просто приехав в Украину".

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"Не могу дождаться, когда опубликую все свои видео, чтобы люди увидели то, что увидела я. Большая часть того, во что я верила об Украине до этой поездки, оказалась либо искаженной, либо лишь полуправдой. Я рада, что остаюсь здесь еще на некоторое время, чтобы и дальше выяснять правду в ходе своей поездки по установлению фактов.

Это действительно заставляет осознать, насколько много российской пропаганды присутствует в американских СМИ.

Возможно, пришло время, чтобы члены Конгресса США провели слушания по поводу российской пропаганды и того, как ее используют для разжигания общественного хаоса в Соединенных Штатах", - подчеркнула она.

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Также блогер посетила один из столичных McDonald's, неоднократно пострадавший от российских ударов.

"Такие атаки на обычные места, где семьи ужинают, студенты встречаются, а работники быстро перекусывают, посылают четкий сигнал. Россия не является союзником США или Запада. Нанося удары по символам западного присутствия и мирной жизни, а также по американскому бизнесу, Москва демонстрирует пренебрежение самой идеей процветающей, ориентированной на Запад Украины. ...

Нет ничего более красноречивого, чем поесть в "Макдоналдсе" с выбитыми окнами во время российской баллистической атаки. Это заставляет еще больше ценить то, что ты американец, и переосмыслить собственное отношение к поддержке Украины со стороны США.

"То, что сегодня происходит в Украине, может произойти и в Соединенных Штатах в ближайшем будущем, если мы не остановим коммунизм и формирование многополярного мира", - рассказала Лумер.

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Что этому предшествовало?

Ранее Лора Лумерпризнала, что стала жертвой российской пропаганды и находилась под ее влиянием.

По ее словам, Россия умело манипулировала ею и другими консерваторами в США.

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