Впервые за 13 лет: директор ФБР Кеш Патель планирует визит в Россию, - Politico
Осенью 2026 года глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель планирует совершить официальный визит в РФ. Если поездка состоится, это станет первым визитом директора ФБР в Россию с 2013 года.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные информированные источники, передает Цензор.НЕТ.
Детали и маршрут поездки
По данным американского чиновника, ознакомленного с графиком главы Бюро, визит предварительно запланирован на 14-15 октября:
-
Сначала директор ФБР должен посетить Москву.
-
После этого Патель отправится в Санкт-Петербург.
Принимать американского чиновника будет Федеральная служба безопасности РФ.
Пока точно неизвестно, какие именно вопросы Патель планирует обсуждать с российской стороной. Также источники издания не уточняют, предусмотрены ли в программе визита встречи с Владимиром Путиным или другими высокопоставленными лицами из его политического окружения.
В издании отмечают, что планы поездки пока носят предварительный характер и еще могут претерпеть изменения в зависимости от политической ситуации.
Последним главой американского ведомства, посетившим РФ с подобным визитом, был Роберт Мюллер в 2013 году. С тех пор ни один действующий директор ФБР в Россию не ездил, хотя отдельные должностные лица бюро более низкого ранга периодически совершали рабочие поездки для контактов с российскими силовыми структурами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
буде плідне співробітництво
пригадалось.
.