РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14529 посетителей онлайн
Новости Отношения РФ и США
650 14

Впервые за 13 лет: директор ФБР Кеш Патель планирует визит в Россию, - Politico

Директор ФБР Кеш Патель планирует визит в Россию

Осенью 2026 года глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель планирует совершить официальный визит в РФ. Если поездка состоится, это станет первым визитом директора ФБР в Россию с 2013 года.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные информированные источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали и маршрут поездки

По данным американского чиновника, ознакомленного с графиком главы Бюро, визит предварительно запланирован на 14-15 октября:

  • Сначала директор ФБР должен посетить Москву.

  • После этого Патель отправится в Санкт-Петербург.

Принимать американского чиновника будет Федеральная служба безопасности РФ.

Пока точно неизвестно, какие именно вопросы Патель планирует обсуждать с российской стороной. Также источники издания не уточняют, предусмотрены ли в программе визита встречи с Владимиром Путиным или другими высокопоставленными лицами из его политического окружения.

В издании отмечают, что планы поездки пока носят предварительный характер и еще могут претерпеть изменения в зависимости от политической ситуации.

Последним главой американского ведомства, посетившим РФ с подобным визитом, был Роберт Мюллер в 2013 году. С тех пор ни один действующий директор ФБР в Россию не ездил, хотя отдельные должностные лица бюро более низкого ранга периодически совершали рабочие поездки для контактов с российскими силовыми структурами.

Читайте: Штрафы за канистры в Пскове и аресты в Волгограде: в ЦПД рассказали, как РФ подавляет "бензиновые" протесты

Автор: 

россия (98333) США (29719) ФБР (237) ФСБ (2023)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
най після ********** він ще здійснить історичні візити до хуситів, хамасу, аль-каїди, моджахедів та ірану і північної кореї
буде плідне співробітництво
показать весь комментарий
21.07.2026 15:58 Ответить
+5
дружні наради по обміну досвідом між НКВС та Гестапо...

пригадалось.

.
показать весь комментарий
21.07.2026 15:58 Ответить
+3
money
показать весь комментарий
21.07.2026 15:59 Ответить

Загрузка...

 
 