Впервые за 13 лет: директор ФБР Кеш Патель планирует визит в Россию, - Politico

Осенью 2026 года глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель планирует совершить официальный визит в РФ. Если поездка состоится, это станет первым визитом директора ФБР в Россию с 2013 года.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные информированные источники, передает Цензор.НЕТ.

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Детали и маршрут поездки

По данным американского чиновника, ознакомленного с графиком главы Бюро, визит предварительно запланирован на 14-15 октября:

Сначала директор ФБР должен посетить Москву.

После этого Патель отправится в Санкт-Петербург.

Принимать американского чиновника будет Федеральная служба безопасности РФ.

Пока точно неизвестно, какие именно вопросы Патель планирует обсуждать с российской стороной. Также источники издания не уточняют, предусмотрены ли в программе визита встречи с Владимиром Путиным или другими высокопоставленными лицами из его политического окружения.

В издании отмечают, что планы поездки пока носят предварительный характер и еще могут претерпеть изменения в зависимости от политической ситуации.

Последним главой американского ведомства, посетившим РФ с подобным визитом, был Роберт Мюллер в 2013 году. С тех пор ни один действующий директор ФБР в Россию не ездил, хотя отдельные должностные лица бюро более низкого ранга периодически совершали рабочие поездки для контактов с российскими силовыми структурами.

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