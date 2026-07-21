Штрафы за канистры в Пскове и аресты в Волгограде: в ЦПД рассказали, как РФ подавляет "бензиновые" протесты
Топливный кризис в России стремительно обнажает самые мрачные черты полицейского государства. Пока Россия искусственно создает иллюзию "благополучия" в столице, рядовые жители российских регионов оказались под прицелом репрессивной машины силовиков за попытки просто выжить.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным ЦПД, Кремль перевел Москву на режим приоритетных поставок топлива, чтобы столичная чиновничья элита не испытывала никакого дискомфорта и не создавала протестных рисков.
В то же время в регионах силовики развернули настоящую охоту на обычных граждан:
-
Псковская область: Местная полиция устраивает рейды по гаражам и частным домохозяйствам. Людей массово штрафуют за обычное хранение канистр с бензином под предлогом "нарушения требований пожарной безопасности". Фактически любую попытку создать минимальный нетронутый запас топлива власти расценивают как преступление.
Не менее абсурдной и показательной оказалась ситуация в Волгограде, где возмущение водителей вылилось в попытку записать коллективное обращение.
-
Причина протеста: местные чиновники беспрепятственно заправляют полные баки по спецкартам, тогда как обычным водителям на АЗС отказывают.
-
Пятеро человек, которые пытались записать видеообращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, были немедленно задержаны полицией.
Вместо решения проблемы водители получили протоколы за "несанкционированный митинг" и административные аресты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль