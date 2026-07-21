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Новости Дефицит топлива в РФ
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Штрафы за канистры в Пскове и аресты в Волгограде: в ЦПД рассказали, как РФ подавляет "бензиновые" протесты

Бензиновый классовый разрыв: как топливный дефицит расколол россиян

Топливный кризис в России стремительно обнажает самые мрачные черты полицейского государства. Пока Россия искусственно создает иллюзию "благополучия" в столице, рядовые жители российских регионов оказались под прицелом репрессивной машины силовиков за попытки просто выжить.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

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По данным ЦПД, Кремль перевел Москву на режим приоритетных поставок топлива, чтобы столичная чиновничья элита не испытывала никакого дискомфорта и не создавала протестных рисков.

В то же время в регионах силовики развернули настоящую охоту на обычных граждан:

  • Псковская область: Местная полиция устраивает рейды по гаражам и частным домохозяйствам. Людей массово штрафуют за обычное хранение канистр с бензином под предлогом "нарушения требований пожарной безопасности". Фактически любую попытку создать минимальный нетронутый запас топлива власти расценивают как преступление.

Не менее абсурдной и показательной оказалась ситуация в Волгограде, где возмущение водителей вылилось в попытку записать коллективное обращение.

  • Причина протеста: местные чиновники беспрепятственно заправляют полные баки по спецкартам, тогда как обычным водителям на АЗС отказывают.

  • Пятеро человек, которые пытались записать видеообращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, были немедленно задержаны полицией.

Вместо решения проблемы водители получили протоколы за "несанкционированный митинг" и административные аресты.

Читайте: Пока в Москве работают 85% АЗС, в регионах закрываются заправки, а люди умирают в очередях, - ЦПД

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АЗС (485) россия (98333) Центр противодействия дезинформации (239) горючее (122)
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