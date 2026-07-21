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Новини Дефіцит пального у РФ
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Штрафи за каністри у Пскові та арешти у Волгограді: у ЦПД розповіли, як РФ придушує "бензинові" протести

Бензиновий класовий розрив: як паливний дефіцит розколов росіян

Паливна криза в Росії швидкими темпами оголює найгірші риси поліцейської держави. Доки Росі штучно створює ілюзію "благополуччя" у столиці, пересічні жителі російських регіонів опинилися під прицілом репресивної машини силовиків за спроби просто вижити.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними ЦПД, Кремль перевів Москву на режим пріоритетного постачання пального, аби столично-чиновницька еліта не відчувала жодного дискомфорту та не створювала протестних ризиків.

Водночас у регіонах силовики розгорнули справжнє полювання за звичайними громадянами:

  • Псковська область: Місцева поліція влаштовує рейди по гаражах і приватних домогосподарствах. Людей масово штрафують за звичайне зберігання каністр із бензином під приводом "порушення вимог пожежної безпеки". Фактично будь-яку спробу зробити мінімальний недоторканний запас пального влада розцінює як злочин.

Не менш абсурдною та показовою виявилася ситуація у Волгограді, де обурення водіїв вилилося у спробу записати колективне звернення.

  • Причина протесту: Місцеві чиновники безперешкодно заливають повні баки за спецкартами, тоді як звичайним водіям на АЗС відмовляють.

  • П'ятьох осіб, які намагалися записати відеозвернення до голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, негайно затримала поліція.

Замість вирішення проблеми водії отримали протоколи за "несанкціонований мітинг" та адміністративні арешти.

Читайте: Поки у Москві працюють 85% АЗС, у регіонах зачиняються заправки, а люди помирають у чергах, - ЦПД

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АЗС (2037) росія (70916) ЦПД (270) пальне (295)
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