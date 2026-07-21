Паливна криза в Росії швидкими темпами оголює найгірші риси поліцейської держави. Доки Росі штучно створює ілюзію "благополуччя" у столиці, пересічні жителі російських регіонів опинилися під прицілом репресивної машини силовиків за спроби просто вижити.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними ЦПД, Кремль перевів Москву на режим пріоритетного постачання пального, аби столично-чиновницька еліта не відчувала жодного дискомфорту та не створювала протестних ризиків.

Водночас у регіонах силовики розгорнули справжнє полювання за звичайними громадянами:

Псковська область: Місцева поліція влаштовує рейди по гаражах і приватних домогосподарствах. Людей масово штрафують за звичайне зберігання каністр із бензином під приводом "порушення вимог пожежної безпеки". Фактично будь-яку спробу зробити мінімальний недоторканний запас пального влада розцінює як злочин.

Не менш абсурдною та показовою виявилася ситуація у Волгограді, де обурення водіїв вилилося у спробу записати колективне звернення.

Причина протесту: Місцеві чиновники безперешкодно заливають повні баки за спецкартами, тоді як звичайним водіям на АЗС відмовляють.

П'ятьох осіб, які намагалися записати відеозвернення до голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, негайно затримала поліція.

Замість вирішення проблеми водії отримали протоколи за "несанкціонований мітинг" та адміністративні арешти.

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