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Новини Відносини РФ та США
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Уперше за 13 років: директор ФБР Кеш Патель планує візит до Росії, - Politico

Директор ФБР Кеш Патель планує візит до Росії

Восени 2026 року очільник Федерального бюро розслідувань США Кеш Патель планує здійснити офіційний візит до РФ. Якщо поїздка відбудеться, це стане першим візитом директора ФБР до Росії з 2013 року.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні поінформовані джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі та маршрут поїздки

За даними американського посадовця, ознайомленого з графіком очільника Бюро, візит попередньо запланований на 14-15 жовтня:

  • Спершу директор ФБР має відвідати Москву.

  • Після цього Патель вирушить до Санкт-Петербурга.

Приймати американського посадовця буде Федеральна служба безпеки РФ.

Наразі точно невідомо, які саме питання Патель планує обговорювати з російською стороною. Також джерела видання не уточнюють, чи передбачені у програмі візиту зустрічі з Володимиром Путіним або іншими високопосадовцями з його політичного оточення.

У виданні наголошують, що плани поїздки наразі є попередніми та ще можуть зазнати змін залежно від політичної ситуації.

Останнім очільником американського відомства, який відвідував РФ із подібним візитом, був Роберт Мюллер у 2013 році. Відтоді жоден чинний директор ФБР до Росії не їздив, хоча окремі посадовці бюро нижчого рангу періодично здійснювали робочі поїздки для контактів із російськими силовими структурами.

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Автор: 

росія (70916) США (26971) ФБР (197) ФСБ (1564)
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Топ коментарі
+9
най після ********** він ще здійснить історичні візити до хуситів, хамасу, аль-каїди, моджахедів та ірану і північної кореї
буде плідне співробітництво
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21.07.2026 15:58 Відповісти
+7
дружні наради по обміну досвідом між НКВС та Гестапо...

пригадалось.

.
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21.07.2026 15:58 Відповісти
+3
money
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21.07.2026 15:59 Відповісти

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