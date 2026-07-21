Уперше за 13 років: директор ФБР Кеш Патель планує візит до Росії, - Politico

Восени 2026 року очільник Федерального бюро розслідувань США Кеш Патель планує здійснити офіційний візит до РФ. Якщо поїздка відбудеться, це стане першим візитом директора ФБР до Росії з 2013 року.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні поінформовані джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі та маршрут поїздки

За даними американського посадовця, ознайомленого з графіком очільника Бюро, візит попередньо запланований на 14-15 жовтня:

Спершу директор ФБР має відвідати Москву.

Після цього Патель вирушить до Санкт-Петербурга.

Приймати американського посадовця буде Федеральна служба безпеки РФ.

Наразі точно невідомо, які саме питання Патель планує обговорювати з російською стороною. Також джерела видання не уточнюють, чи передбачені у програмі візиту зустрічі з Володимиром Путіним або іншими високопосадовцями з його політичного оточення.

У виданні наголошують, що плани поїздки наразі є попередніми та ще можуть зазнати змін залежно від політичної ситуації.

Останнім очільником американського відомства, який відвідував РФ із подібним візитом, був Роберт Мюллер у 2013 році. Відтоді жоден чинний директор ФБР до Росії не їздив, хоча окремі посадовці бюро нижчого рангу періодично здійснювали робочі поїздки для контактів із російськими силовими структурами.

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