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Новини Фото Пропаганда РФ
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Наближена до Трампа блогерка Лумер прибула до України: Більшість того, у що я вірила, виявилося перекрученим. ФОТО

Впливова американська блогерка Лора Лумер, наближена до Дональда Трампа, заявила, що візит до України допоміг їй спростувати низку брехні, яку вона раніше вважала правдою. 

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Глава МЗС Андрій Сибіга привітав її візит до Києва.

Лумер у відповід зазначила, що їй вдалося вже спростувати "стільки брехні, просто приїхавши до України".

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"Не можу дочекатися, коли опублікую всі свої відео, щоб люди побачили те, що побачила я. Більшість того, у що я вірила про Україну до цієї поїздки, виявилося або викривленим, або лише напівправдою. Я рада, що залишаюся тут ще на певний час, аби й надалі з'ясовувати правду під час своєї поїздки з встановлення фактів.

Це справді змушує усвідомити, наскільки багато російської пропаганди присутньо в американських медіа.

Можливо, настав час, щоб члени Конгресу США провели слухання щодо російської пропаганди та того, як її використовують для розпалювання суспільного хаосу у Сполучених Штатах", - наголосила вона.

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Також блогерка відвідала один зі столичних McDonald's, неодноразово пошкоджений російськими ударами.

"Такі атаки на звичайні місця, де сім'ї вечеряють, студенти зустрічаються, а працівники швидко перекушують, надсилають чіткий сигнал. Росія не є союзником США чи Заходу. Завдаючи ударів по символах західної присутності та мирного життя, а також по американському бізнесу, Москва демонструє зневагу до самої ідеї процвітаючої України, орієнтованої на Захід. ...

Немає нічого більш промовистого, ніж їсти в McDonald's із вибитими вікнами під час російської балістичної атаки. Це змушує ще більше цінувати те, що ти американець, і переосмислити власне ставлення до підтримки України з боку США.

Те, що сьогодні відбувається в Україні, може й станеться у Сполучених Штатах у найближчому майбутньому, якщо ми не зупинимо комунізм і формування багатополярного світу", - розповіла Лумер.

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Лора Лумер прибула до України та зробила заяву про російську брехню
Лора Лумер прибула до України та зробила заяву про російську брехню
Лора Лумер прибула до України та зробила заяву про російську брехню

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Що передувало?

  • Раніше Лора Лумер визнала, що стала жертвою російської пропаганди та перебувала під її впливом.
  • За її словами, Росія вміло маніпулювала нею та іншими консерваторами у США.

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Автор: 

росія (70928) США (26975)
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Топ коментарі
+12
То нехай розповість Трампу і американцям, які росіяни хороші, яка в них добра душа і яка багата вкрадена в поневолених народів культура.
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22.07.2026 12:14 Відповісти
+3
О, маятник качнувся в правильну сторону.
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22.07.2026 12:18 Відповісти
+3
Там вироблять Фламіндічі!
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22.07.2026 12:21 Відповісти

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