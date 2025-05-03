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Новости Встреча Трампа и Зеленского
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Зеленский о разговоре с Трампом в Ватикане: Хоть он был самым коротким, но самым содержательным

Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что разговор с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане 26 апреля, несмотря на то, что был самым коротким, оказался лучшим из всех, что были раньше.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

"С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех, что были до этого. Может он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора", - сказал президент.

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Кроме того, Зеленский уверен, что после этой встречи в Ватикане президент Трамп "начал смотреть на все немножко по-другому".

"Посмотрим. Это его видение, его выбор в любом случае. Я считаю, что мы себя повели конструктивно и порядочно, что важно", - добавил президент.

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Напомним, ранее сообщалось, что президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Базилике Святого Петра, встреча длилась около 15 минут. Лидеры договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.

Автор: 

Ватикан (195) Зеленский Владимир (20456) Трамп Дональд (5360)


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Зеленський про розмову з Трампом у Ватикані: Хоч вона була найкоротша

Нагуй?
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03.05.2025 12:34 Ответить
Доки Трамп не приїде скуштувати ПЕРЕПІЧКУ на вул Б Хмельницького - НЕ ПОВІРЮ У ЧУДІСА ДИПЛОМАТІЇ ВІД ОПУ
А Байден зі стальними яйками кілько разів був у Києві і ПЕРЕПІЧКУ їв
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03.05.2025 12:37 Ответить
Що в Омані, що в Ватикані, що там віслюк молов, ніхто не знає. По Оману, правда, стало ясно згодом. Саботаж ВПК та ракетних программ, розмінування та розведення, підготовка до візіта любих друзів (Зеленський замість любих друзів побачив злих чеченів та раптом став патріотом).
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03.05.2025 12:59 Ответить
Гаварящій шизофреник вже ТАК заіпав, шо хочеться вирвати кадик безкоштовно! Більш за все ДИВУЄ "Двір СКОТА", якому "не на часі" контролювати Законодавство при поголів'ї у 2,7 міліона штук... Воєнний стан закінчився у лютому 2024-го, протухла земакака у березні 2024-го, +3 місяці підготовки до Виборів, а у кіійові все слимаки з глистами лижуть все підряд й замість відправити уйопка до Чаушеску, Каддафі й Хусейна, смокчуть якусь каку з писка гниди й розжовують... Орвел, Замятін, Войнович й Стругацькі у шоці... Мольфари, як не крути...
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03.05.2025 13:30 Ответить
 
 