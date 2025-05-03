Зеленский о разговоре с Трампом в Ватикане: Хоть он был самым коротким, но самым содержательным
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что разговор с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане 26 апреля, несмотря на то, что был самым коротким, оказался лучшим из всех, что были раньше.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.
"С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех, что были до этого. Может он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора", - сказал президент.
Кроме того, Зеленский уверен, что после этой встречи в Ватикане президент Трамп "начал смотреть на все немножко по-другому".
"Посмотрим. Это его видение, его выбор в любом случае. Я считаю, что мы себя повели конструктивно и порядочно, что важно", - добавил президент.
Напомним, ранее сообщалось, что президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Базилике Святого Петра, встреча длилась около 15 минут. Лидеры договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.
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