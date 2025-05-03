Зеленський про розмову з Трампом у Ватикані: Хоч вона була найкоротша, але найпредметніша

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що розмова із президентом США Дональдом Трампом у Ватикані 26 квітня, попри те, що була найкоротшою, виявилася найкращою з усіх, що були раніше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

"З президентом Трампом, я вважаю, у нас була найкраща розмова з усіх, що були до цього. Може вона була найкоротша, але найпредметніша. При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови", - сказав президент.

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Крім того, Зеленський впевнений, що після цієї зустрічі у Ватикані президент Трамп "почав дивитися на все трішки по-іншому".

"Подивимося. Це його бачення, його вибір в будь-якому випадку. Я вважаю, що ми себе повели конструктивно і порядно, що важливо", - додав президент.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.