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Новини Зустріч Трампа та Зеленського
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Зеленський про розмову з Трампом у Ватикані: Хоч вона була найкоротша, але найпредметніша

Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що розмова із президентом США Дональдом Трампом у Ватикані 26 квітня, попри те, що була найкоротшою, виявилася найкращою з усіх, що були раніше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

"З президентом Трампом, я вважаю, у нас була найкраща розмова з усіх, що були до цього. Може вона була найкоротша, але найпредметніша. При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови", - сказав президент.

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Крім того, Зеленський впевнений, що після цієї зустрічі у Ватикані президент Трамп "почав дивитися на все трішки по-іншому".

"Подивимося. Це його бачення, його вибір в будь-якому випадку. Я вважаю, що ми себе повели конструктивно і порядно, що важливо", - додав президент.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.

Автор: 

Ватикан (148) Зеленський Володимир (23927) Трамп Дональд (5785)


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Зеленський про розмову з Трампом у Ватикані: Хоч вона була найкоротша

Нагуй?
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03.05.2025 12:34 Відповісти
Доки Трамп не приїде скуштувати ПЕРЕПІЧКУ на вул Б Хмельницького - НЕ ПОВІРЮ У ЧУДІСА ДИПЛОМАТІЇ ВІД ОПУ
А Байден зі стальними яйками кілько разів був у Києві і ПЕРЕПІЧКУ їв
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03.05.2025 12:37 Відповісти
Що в Омані, що в Ватикані, що там віслюк молов, ніхто не знає. По Оману, правда, стало ясно згодом. Саботаж ВПК та ракетних программ, розмінування та розведення, підготовка до візіта любих друзів (Зеленський замість любих друзів побачив злих чеченів та раптом став патріотом).
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03.05.2025 12:59 Відповісти
Гаварящій шизофреник вже ТАК заіпав, шо хочеться вирвати кадик безкоштовно! Більш за все ДИВУЄ "Двір СКОТА", якому "не на часі" контролювати Законодавство при поголів'ї у 2,7 міліона штук... Воєнний стан закінчився у лютому 2024-го, протухла земакака у березні 2024-го, +3 місяці підготовки до Виборів, а у кіійові все слимаки з глистами лижуть все підряд й замість відправити уйопка до Чаушеску, Каддафі й Хусейна, смокчуть якусь каку з писка гниди й розжовують... Орвел, Замятін, Войнович й Стругацькі у шоці... Мольфари, як не крути...
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03.05.2025 13:30 Відповісти
 
 