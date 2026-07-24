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Новости Прекращение войны Зеленский о Трампе
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Зеленский: Трамп начал мне доверять и понял, что Путин не хочет останавливать войну

Зеленский заявил о переломе в отношениях с президентом США

Президент Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп понял, что именно Россия является препятствием для прекращения войны.

Об этом глава государства сказал в интервью американской ультраправой блогерше Лоре Лумер, которая прибыла в Украину, сообщает Цензор.НЕТ.

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Трамп понял, что Путин не хочет мира 

"Президент (Трамп. — Ред.) понял, кто на самом деле не хочет останавливать войну. Даже больше того. Он понял, что мы хотим остановить Путина, понял, что мы действительно хотим мира. Потому что раньше звучали голоса, что Украина не хочет останавливаться", — сказал Зеленский.

Он отметил, что, конечно, Украина хочет победы.

"Но прежде всего мы сосредоточены на человеческих жизнях. Если завтра мы сможем остановить войну, достичь перемирия, это лучше, чем сражаться 10–20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие — лучшая альтернатива", — сказал глава государства.

Читайте также: Встреча с Трампом в Ватикане в апреле 2025 года стала переломным моментом в отношениях, — Зеленский

Отношения с Трампом 

По словам Зеленского, ключевым фактором в изменении тона стало то, что президент Трамп начал ему доверять.

"Думаю, президент Трамп начал доверять мне, и это является ключевым моментом, если говорить об изменении тона", — сказал президент.

Также украинский лидер отметил, что переломным моментом в их отношениях с президентом США стала краткая личная встреча в Ватикане, которая состоялась в базилике Святого Петра в Риме в апреле 2025 года.

Читайте также: Зеленский на следующей неделе планирует встретиться с Трампом в США, — СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (24951) путин владимир (32708) Трамп Дональд (8351)
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Топ комментарии
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24.07.2026 19:01 Ответить
+6
Уявляєте рівень нашого наперсточника, якщо йому почав довіряти всесвітньо відомий крадій на довірі «Тефлоновий Дон».
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24.07.2026 19:06 Ответить
+3
Цікаво а Оманський колись розповість про зустріч з Патрушевим в Омані і чи буде відповідати за розмінування та новий асфальт на головних напрямках російського наступу в 2022? Там і про клістрони з українських ППО і про зрив військових замовлень і про шашлики та багато іншого є питання. Цікаво у українців, журналістів та Прокуратури України будуть питання до Оманського за сотні тисяч життів українців загублених в тому числі і по вині Зеленої команди?
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24.07.2026 19:22 Ответить

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