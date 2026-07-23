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Новини Допомога Україні від США Програма PURL
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США продовжать продавати зброю Україні через механізми НАТО, - Рубіо після зустрічі з Лавровим

Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не збираються припиняти постачання озброєння Україн через НАТО в рамках програми PURL.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Продаж зброї через НАТО та програму PURL

  • Глава МЗС РФ Лавров на сьогоднішній зустрічі з Рубіо в Манілі наголосив, що Америка "має припинити озброювати Україну".

На це Рубіо, коментуючи журналістам слова росіянина, заявив, що США не надають зброю Україні, а продають її в рамках програми PURL:

"Саме цим ми й займаємося [продаємо зброю Україні в рамках програми PURL через НАТО], і щодо цього наша політика не змінилася", — наголосив держсекретар США.

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Умови для миру та конструктивна роль США

Оцінюючи дипломатичний прогрес у питанні припинення воєнних дій, Рубіо зауважив, що однієї зустрічі в Манілі недостатньо для прориву, проте підтвердив готовність Білого дому сприяти справедливому врегулюванню.

"Для цього нам знадобиться щось, на що зможуть погодитися і Росія, і Україна. Президент США ясно дав зрозуміти, що ми готові відіграти конструктивну роль у припиненні безглуздої війни", — додав очільник американської дипломатії

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Автор: 

зброя (7943) допомога (9332) США (26987) Рубіо Марко (461)
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Топ коментарі
+9
Лаврова послали *****?
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23.07.2026 16:34 Відповісти
+4
Практично. Зустріч тривала 35 хвилин. Ні про що не домовились.
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23.07.2026 16:50 Відповісти
+3
Нічого особистого ,звичайний бізнес- це останнє що почув конь пєдальний від перекладача!
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23.07.2026 16:49 Відповісти

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