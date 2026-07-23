США продовжать продавати зброю Україні через механізми НАТО, - Рубіо після зустрічі з Лавровим
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не збираються припиняти постачання озброєння Україн через НАТО в рамках програми PURL.
Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Продаж зброї через НАТО та програму PURL
- Глава МЗС РФ Лавров на сьогоднішній зустрічі з Рубіо в Манілі наголосив, що Америка "має припинити озброювати Україну".
На це Рубіо, коментуючи журналістам слова росіянина, заявив, що США не надають зброю Україні, а продають її в рамках програми PURL:
"Саме цим ми й займаємося [продаємо зброю Україні в рамках програми PURL через НАТО], і щодо цього наша політика не змінилася", — наголосив держсекретар США.
Умови для миру та конструктивна роль США
Оцінюючи дипломатичний прогрес у питанні припинення воєнних дій, Рубіо зауважив, що однієї зустрічі в Манілі недостатньо для прориву, проте підтвердив готовність Білого дому сприяти справедливому врегулюванню.
"Для цього нам знадобиться щось, на що зможуть погодитися і Росія, і Україна. Президент США ясно дав зрозуміти, що ми готові відіграти конструктивну роль у припиненні безглуздої війни", — додав очільник американської дипломатії
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