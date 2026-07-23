Пропозиції росіян в Анкориджі провалилися, бо це неприйнятно для України, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що запропонований Росією підхід в Анкориджі провалився.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, держсекретаря попросили прокоментувати пропозиції РФ в Анкориджі.

"Пропозиції, про які повідомлялося - вони називають це "3 + 2", розподіл територій – ці спроби провалилися. Не можна укласти мирну угоду, якщо обидві сторони не погодяться, а українці на це не погодилися. І тому ця спроба не спрацювала.

Тож нам доведеться знайти нові пропозиції та нові ідеї. Бо, безперечно, той варіант був неприйнятним для України тоді, і я не думаю, що він є прийнятним для них і зараз. Насправді, ймовірно, він для них ще менш прийнятний", - сказав Рубіо.

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Що передувало

Раніше державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що під час зустрічі Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці у 2025 році не було укладено жодних угод для завершення російської війни проти України.

Російські посадовці у Кремлі неодноразово заявляли про "угоду Анкориджа" або "домовленості в Анкориджі", за якими вони нібито хочуть завершити війну в Україні.

4 червня Путін назвав "рішення Анкориджу" базою для припинення війни РФ проти України.

21 червня помічник Путіна Ушаков заявив, що "одна зі сторін виявилася неспроможною виконати домовленості, досягнуті в Анкориджі".

23 червня сам російський диктатор Путін знову заявляв, що "принципи Анкориджу" мають бути "позицією Росії" у переговорах для припинення війни проти України.

Проте згодом Путін сказав, що в Анкориджі під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом насправді не було досягнуто жодних домовленостей.

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