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Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
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Пропозиції росіян в Анкориджі провалилися, бо це неприйнятно для України, - Рубіо

Рубіо прокоментував домовленості в Анкориджі

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що запропонований Росією підхід в Анкориджі провалився.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, держсекретаря попросили прокоментувати пропозиції РФ в Анкориджі.

"Пропозиції, про які повідомлялося - вони називають це "3 + 2", розподіл територій – ці спроби провалилися. Не можна укласти мирну угоду, якщо обидві сторони не погодяться, а українці на це не погодилися. І тому ця спроба не спрацювала.

Тож нам доведеться знайти нові пропозиції та нові ідеї. Бо, безперечно, той варіант був неприйнятним для України тоді, і я не думаю, що він є прийнятним для них і зараз. Насправді, ймовірно, він для них ще менш прийнятний", - сказав Рубіо.

Читайте: Рубіо: Обговорили з Лавровим необхідність закінчення війни між Росією та Україною

Що передувало

Раніше державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що під час зустрічі Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці у 2025 році не було укладено жодних угод для завершення російської війни проти України.

Російські посадовці у Кремлі неодноразово заявляли про "угоду Анкориджа" або "домовленості в Анкориджі", за якими вони нібито хочуть завершити війну в Україні.

  • 4 червня Путін назвав "рішення Анкориджу" базою для припинення війни РФ проти України.
  • 21 червня помічник Путіна Ушаков заявив, що "одна зі сторін виявилася неспроможною виконати домовленості, досягнуті в Анкориджі".
  • 23 червня сам російський диктатор Путін знову заявляв, що "принципи Анкориджу" мають бути "позицією Росії" у переговорах для припинення війни проти України.

Проте згодом Путін сказав, що в Анкориджі під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом насправді не було досягнуто жодних домовленостей.

Також читайте: Лавров на зустрічі з Рубіо закликав "не накачувати" Україну зброєю

Автор: 

росія (70942) США (26987) Аляска (53) Рубіо Марко (461)
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Топ коментарі
+11
До встречи (4:19)

Лавров: Россия хочет мира! Мы готовы принять условия! Мы хотим заключить сделку!

Рубио: Ладно... поведусь еще разок.

Сама встреча (4:20)

Лавров: Короче, либо вы заставите Украину капитулировать сейчас, либо мы все равно захватим всю Украину потом. Мы наступаем на всех направлениях, будем воевать еще 20 лет, никаких проблем с экономикой у нас нет, мы непобедимы, мы больше и сильнее. Печенегов победили, половцев...

Рубио: Ясно-понятно, пошел *****.

Лавров: Но... но как же Анкоридж!
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23.07.2026 13:20 Відповісти
+5
Що таке "Дух Анкориджа"? Щось смердюче, напевне...
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23.07.2026 13:33 Відповісти
+4
Подкидываю новую идею, тысячи две Томагавков для Украины плюс полсотни Ф-16 в комплекте со всеми причиндалами и переговоры пойдут как по маслу...
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23.07.2026 13:49 Відповісти

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