Предложения россиян в Анкоридже провалились, потому что это неприемлемо для Украины, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложенный Россией подход в Анкоридже провалился.

Об этом он заявил во время общения с СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, госсекретаря попросили прокомментировать предложения РФ в Анкоридже.

"Предложения, о которых сообщалось — они называют это "3 + 2", раздел территорий — эти попытки провалились. Невозможно заключить мирное соглашение, если обе стороны не согласятся,а украинцы на это не согласились. И поэтому эта попытка не сработала.

Поэтому нам придется найти новые предложения и новые идеи. Потому что, бесспорно, тот вариант был неприемлем для Украины тогда, и я не думаю, что он приемлем для них и сейчас. На самом деле, вероятно, он для них еще менее приемлем", — сказал Рубио.

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Что предшествовало

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заверил, что во время встречи Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске в 2025 году не было заключено никаких соглашений о прекращении российской войны против Украины.

Российские чиновники в Кремле неоднократно заявляли о "соглашении в Анкоридже" или "договоренностях в Анкоридже", согласно которым они якобы хотят завершить войну в Украине.

4 июня Путин назвал "решения Анкориджа" основой для прекращения войны РФ против Украины.

21 июня помощник Путина Ушаков заявил, что "одна из сторон оказалась неспособной выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже".

23 июня сам российский диктатор Путин вновь заявил, что "принципы Анкориджа" должны стать "позицией России" в переговорах о прекращении войны против Украины.

Однако впоследствии Путин заявил, что в Анкоридже во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на самом деле не было достигнуто никаких договоренностей.

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