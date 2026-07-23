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Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
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Предложения россиян в Анкоридже провалились, потому что это неприемлемо для Украины, - Рубио

Рубио прокомментировал договоренности в Анкоридже

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложенный Россией подход в Анкоридже провалился.

Об этом он заявил во время общения с СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, госсекретаря попросили прокомментировать предложения РФ в Анкоридже.

"Предложения, о которых сообщалось — они называют это "3 + 2", раздел территорий — эти попытки провалились. Невозможно заключить мирное соглашение, если обе стороны не согласятся,а украинцы на это не согласились. И поэтому эта попытка не сработала.

Поэтому нам придется найти новые предложения и новые идеи. Потому что, бесспорно, тот вариант был неприемлем для Украины тогда, и я не думаю, что он приемлем для них и сейчас. На самом деле, вероятно, он для них еще менее приемлем", — сказал Рубио.

Читайте: Рубио: Обсудили с Лавровым необходимость прекращения войны между Россией и Украиной

Что предшествовало

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заверил, что во время встречи Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске в 2025 году не было заключено никаких соглашений о прекращении российской войны против Украины.

Российские чиновники в Кремле неоднократно заявляли о "соглашении в Анкоридже" или "договоренностях в Анкоридже", согласно которым они якобы хотят завершить войну в Украине.

  • 4 июня Путин назвал "решения Анкориджа" основой для прекращения войны РФ против Украины.
  • 21 июня помощник Путина Ушаков заявил, что "одна из сторон оказалась неспособной выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже".
  • 23 июня сам российский диктатор Путин вновь заявил, что "принципы Анкориджа" должны стать "позицией России" в переговорах о прекращении войны против Украины.

Однако впоследствии Путин заявил, что в Анкоридже во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на самом деле не было достигнуто никаких договоренностей.

Читайте также: Лавров на встрече с Рубио призвал "не снабжать" Украину оружием

Автор: 

россия (98357) США (29734) Аляска (48) Рубио Марко (457)
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Топ комментарии
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До встречи (4:19)

Лавров: Россия хочет мира! Мы готовы принять условия! Мы хотим заключить сделку!

Рубио: Ладно... поведусь еще разок.

Сама встреча (4:20)

Лавров: Короче, либо вы заставите Украину капитулировать сейчас, либо мы все равно захватим всю Украину потом. Мы наступаем на всех направлениях, будем воевать еще 20 лет, никаких проблем с экономикой у нас нет, мы непобедимы, мы больше и сильнее. Печенегов победили, половцев...

Рубио: Ясно-понятно, пошел *****.

Лавров: Но... но как же Анкоридж!
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23.07.2026 13:20 Ответить
+5
Що таке "Дух Анкориджа"? Щось смердюче, напевне...
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23.07.2026 13:33 Ответить
+4
Подкидываю новую идею, тысячи две Томагавков для Украины плюс полсотни Ф-16 в комплекте со всеми причиндалами и переговоры пойдут как по маслу...
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23.07.2026 13:49 Ответить

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