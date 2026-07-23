Предложения россиян в Анкоридже провалились, потому что это неприемлемо для Украины, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложенный Россией подход в Анкоридже провалился.
Об этом он заявил во время общения с СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
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Так, госсекретаря попросили прокомментировать предложения РФ в Анкоридже.
"Предложения, о которых сообщалось — они называют это "3 + 2", раздел территорий — эти попытки провалились. Невозможно заключить мирное соглашение, если обе стороны не согласятся,а украинцы на это не согласились. И поэтому эта попытка не сработала.
Поэтому нам придется найти новые предложения и новые идеи. Потому что, бесспорно, тот вариант был неприемлем для Украины тогда, и я не думаю, что он приемлем для них и сейчас. На самом деле, вероятно, он для них еще менее приемлем", — сказал Рубио.
Что предшествовало
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заверил, что во время встречи Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске в 2025 году не было заключено никаких соглашений о прекращении российской войны против Украины.
Российские чиновники в Кремле неоднократно заявляли о "соглашении в Анкоридже" или "договоренностях в Анкоридже", согласно которым они якобы хотят завершить войну в Украине.
- 4 июня Путин назвал "решения Анкориджа" основой для прекращения войны РФ против Украины.
- 21 июня помощник Путина Ушаков заявил, что "одна из сторон оказалась неспособной выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже".
- 23 июня сам российский диктатор Путин вновь заявил, что "принципы Анкориджа" должны стать "позицией России" в переговорах о прекращении войны против Украины.
Однако впоследствии Путин заявил, что в Анкоридже во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на самом деле не было достигнуто никаких договоренностей.
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Лавров: Россия хочет мира! Мы готовы принять условия! Мы хотим заключить сделку!
Рубио: Ладно... поведусь еще разок.
Сама встреча (4:20)
Лавров: Короче, либо вы заставите Украину капитулировать сейчас, либо мы все равно захватим всю Украину потом. Мы наступаем на всех направлениях, будем воевать еще 20 лет, никаких проблем с экономикой у нас нет, мы непобедимы, мы больше и сильнее. Печенегов победили, половцев...
Рубио: Ясно-понятно, пошел *****.
Лавров: Но... но как же Анкоридж!