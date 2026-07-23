США продолжат продавать оружие Украине через механизмы НАТО, - Рубио после встречи с Лавровым
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты не намерены прекращать поставки вооружения Украине через НАТО в рамках программы PURL.
Об этом он заявил во время общения с СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Продажа оружия через НАТО и программу PURL
- Глава МИД РФ Лавров на сегодняшней встрече с Рубио в Маниле подчеркнул, что Америка "должна прекратить вооружать Украину".
На это Рубио, комментируя журналистам слова россиянина, заявил, что США не предоставляют оружие Украине, а продают его в рамках программы PURL:
"Именно этим мы и занимаемся [продаем оружие Украине в рамках программы PURL через НАТО], и в этом отношении наша политика не изменилась", - подчеркнул госсекретарь США.
Условия для мира и конструктивная роль США
Оценивая дипломатический прогресс в вопросе прекращения военных действий, Рубио отметил, что одной встречи в Маниле недостаточно для прорыва, однако подтвердил готовность Белого дома содействовать справедливому урегулированию.
"Для этого нам понадобится нечто, с чем смогут согласиться и Россия, и Украина. Президент США ясно дал понять, что мы готовы сыграть конструктивную роль в прекращении бессмысленной войны", - добавил глава американской дипломатии
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль