Году инициативы PURL: к ней уже присоединились 29 стран, взносы достигли $6,7 млрд, - МИД

Уже год, как инициатива НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) позволяет Украине эффективно получать критически важное вооружение.

О результатах программы PURL рассказали в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, именно в рамках PURL НАТО координирует закупку для Украины необходимого военного вооружения и техники американского производства за счет средств других государств-членов Альянса и стран-партнеров.

Запуск этой инициативы стал важным этапом в трансформации роли НАТО в оказании помощи Украине. Впервые Альянс взял на себя координацию поставок летального вооружения для нашего государства.

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Достижения PURL

Сообщается, что на сегодняшний день к инициативе уже присоединились 29 стран — 26 государств-членов НАТО и 3 страны-партнера.

Общий объем взносов достиг 6,7 млрд долларов, что позволило профинансировать более десяти пакетов вооружения.

Один из важнейших примеров эффективности PURL — обеспечение Украины перехватчиками для систем Patriot, крайне необходимыми для сбивания баллистических ракет. В настоящее время 90–92 % таких перехватчиков поступают именно по механизму закупок европейскими странами американского вооружения в рамках инициативы PURL.

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"Мы безмерно благодарны всем нашим партнерам за их поддержку и вклады в программу PURL. Эта помощь действительно спасает жизни украинцев и является проявлением настоящей солидарности с Украиной. Рассчитываем, что эта чрезвычайно важная инициатива будет функционировать и в дальнейшем, и надеемся на расширение круга ее участников и дальнейшие взносы партнеров", — подчеркнули в МИД.