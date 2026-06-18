США готовы поставлять оружие для Украины за деньги Европы, — Пентагон

Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем поставлять вооружение Украине, если его будут закупать союзники в Европе.

Об этом во время заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" заявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби, сообщает Цензор.НЕТ.

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США готовы поставлять оружие

По словам Колби, европейские члены НАТО уже взяли на себя ведущую роль в поддержке обороны Украины и оказании финансовой помощи. Он отметил, что американский военно-промышленный комплекс готов обеспечивать производство необходимого вооружения, в частности ракет-перехватчиков.

В то же время представитель Пентагона подчеркнул, что основная ответственность за поддержку и защиту Украины должна лежать на Европе и других членах Альянса.

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Колби отметил, что инициатива PURL является очень важной, и США планируют и в дальнейшем ее поддерживать.

"Мы видим, что за последние несколько месяцев ситуация в Украине улучшилась. Это крайне важно", — добавил чиновник.

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Что известно о PURL?

PURL — это совместная программа США и НАТО, созданная для оперативного обеспечения Украины необходимым оружием и боеприпасами:

Украина формирует приоритетный список потребностей (ПВО, боеприпасы, ракеты и т. д.).

НАТО и США его согласовывают и подтверждают.

Страны-партнеры НАТО (но не США) вкладывают средства в совместные пакеты финансирования.

США за эти средства оперативно поставляют вооружение (часто со своих складов или с собственного производства).

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