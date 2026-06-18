РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17626 посетителей онлайн
Новости Поставки оружия для Украины Программа PURL
702 15

США готовы поставлять оружие для Украины за деньги Европы, — Пентагон

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби

Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем поставлять вооружение Украине, если его будут закупать союзники в Европе.

Об этом во время заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" заявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

США готовы поставлять оружие

По словам Колби, европейские члены НАТО уже взяли на себя ведущую роль в поддержке обороны Украины и оказании финансовой помощи. Он отметил, что американский военно-промышленный комплекс готов обеспечивать производство необходимого вооружения, в частности ракет-перехватчиков.

В то же время представитель Пентагона подчеркнул, что основная ответственность за поддержку и защиту Украины должна лежать на Европе и других членах Альянса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Некоторые страны уже подготовили решения о новых взносах в PURL: Примем их на этой встрече, — Зеленский

Колби отметил, что инициатива PURL является очень важной, и США планируют и в дальнейшем ее поддерживать.

"Мы видим, что за последние несколько месяцев ситуация в Украине улучшилась. Это крайне важно", — добавил чиновник.

Читайте также: Пентагон направил военных в Украину для изучения боевого опыта применения дронов, — Хегсет

Что известно о PURL?

PURL — это совместная программа США и НАТО, созданная для оперативного обеспечения Украины необходимым оружием и боеприпасами:

  • Украина формирует приоритетный список потребностей (ПВО, боеприпасы, ракеты и т. д.).
  • НАТО и США его согласовывают и подтверждают.
  • Страны-партнеры НАТО (но не США) вкладывают средства в совместные пакеты финансирования.
  • США за эти средства оперативно поставляют вооружение (часто со своих складов или с собственного производства).

Читайте также: Нидерланды выделят 500 млн евро на беспилотники и средства ПВО для Украины

Автор: 

Европа (2447) оружие (10467) Пентагон (1513) США (29588)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Сша винні Україні назавжди за вкрадену ядерну зброю.
показать весь комментарий
18.06.2026 20:53 Ответить
+6
Постачати зброю за гроші називається продавати. Так само, як кохання за гроші називається проституцією.
показать весь комментарий
18.06.2026 20:54 Ответить
+4
Хто отримує гроші за свої послуги, той не має права роздавати вказівки.
показать весь комментарий
18.06.2026 20:57 Ответить

Загрузка...

 
 