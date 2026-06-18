США готові постачати зброю для України за гроші Європи, - Пентагон
Сполучені Штати готові й надалі передавати озброєння для України, якщо його закуповуватимуть союзники в Європі.
Про це під час засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" заявив заступник міністра оборони США Елбридж Колбі, інформує Цензор.НЕТ.
США готові надавати зброю
За словами Колбі, європейські члени НАТО вже взяли провідну роль у підтримці оборони України та фінансовій допомозі. Він зазначив, що американський військово-промисловий комплекс готовий забезпечувати виробництво необхідного озброєння, зокрема ракет-перехоплювачів.
Водночас представник Пентагону підкреслив, що основна відповідальність за підтримку та захист України має лежати на Європі та інших членах Альянсу.
Колбі зазначив, що ініціатива PURL є дуже важливою, і США планують й надалі її підтримувати.
"Ми бачимо, що за останні кілька місяців ситуація в Україні покращилася. Це критично важливо", – додав посадовець.
Що відомо про PURL?
PURL –– це спільна програма США та НАТО, яка створена для швидкого забезпечення України необхідною зброєю та боєприпасами:
- Україна формує пріоритетний список потреб (ППО, боєприпаси, ракети тощо).
- НАТО та США його узгоджують і підтверджують.
- Країни-партнери НАТО (але не США) вносять гроші у спільні пакети фінансування.
- США за ці кошти швидко постачають озброєння (часто зі своїх складів або виробництва).
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