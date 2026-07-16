Рік ініціативі PURL: вже приєдналися 29 країн, внески сягнули $6,7 млрд, - МЗС

Уже рік, як ініціатива НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) дозволяє Україні ефективно отримувати критично важливе озброєння.

Про результати програми PURL розповіли в МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, саме в межах PURL НАТО координує закупівлю для України необхідного військового озброєння та техніки американського виробництва за кошти інших держав-членів Альянсу і країн-партнерів.

Запуск цієї ініціативи став важливим етапом у трансформації ролі НАТО в наданні допомоги Україні. Вперше Альянс взяв на себе координацію постачання летального озброєння для нашої держави.

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Досягнення PURL

Повідомляється, що сьогодні до ініціативи вже приєдналися 29 країн - 26 держав-членів НАТО та 3 країни-партнери.

Загальний обсяг внесків сягнув 6,7 млрд доларів, що дозволило профінансувати понад десять пакетів озброєння.

Один із найважливіших прикладів ефективності PURL – забезпечення України перехоплювачами для систем Patriot, критично потрібними для збиття балістичних ракет. Наразі 90–92% таких перехоплювачів надходять саме за механізмом закупівлі європейськими країнами американського озброєння в межах ініціативи PURL.

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"Ми безмежно вдячні всім нашим партнерам за їхню підтримку та внески в програму PURL. Ця допомога справді рятує життя українців і є проявом справжньої солідарності з Україною. Розраховуємо, що ця надзвичайно важлива ініціатива й надалі функціонуватиме, та сподіваємося на збільшення кола її учасників і подальші внески партнерів", - наголосили в МЗС.