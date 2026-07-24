Путин пообещал не поставлять оружие Ирану. Он понимает, что я не продаю оружие Украине, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе личных переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным получил гарантии отказа от продажи оружия Ирану. В свою очередь, Вашингтон не поставляет оружие Украине напрямую.

Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети, передает Цензор.НЕТ.

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Договоренности с Си Цзиньпином и Путиным по Ирану

Описывая свои встречи с лидерами Китая и России, Трамп подчеркнул, что достиг договоренностей об изоляции иранского режима от военно-технической помощи:

"Президент Си во время нашей недавней встречи в Пекине, Китай, сказал мне, что он ни при каких обстоятельствах не будет предоставлять и не будет продавать оружие Исламской Республике Иран. Учитывая наши отношения, я верю ему на слово, к тому же я тоже оказываю ему очень большие услуги".

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По словам Трампа, российский диктатор "понимает", что США продают оружие не Украине, а странам НАТО (речь идет о закупке союзниками американского вооружения для Киева по программе PURL):

"Также президент Путин, несмотря на ужасную войну, продолжающуюся в Украине (отношения остаются такими же, как и с президентом Зеленским), сказал мне, что не будет продавать оружие Ирану. Он понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО. Они платят полную цену, и как именно это оружие распределяется, я не имею представления", — написал он.

Лидер США добавил, что участие Пекина или Москвы в военной поддержке Тегерана категорически противоречило бы их собственным национальным интересам, иначе "это было бы для них очень плохо".

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Что этому предшествовало?

Напомним, 23 июля государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Лавров провели встречу.

Российский министр призвал США "не снабжать" Украину оружием.

В то же время Рубио заявил, что США продолжат продавать оружие Украине через механизмы НАТО.

Также госсекретарь США отметил, что предложения россиян в Анкоридже провалились, поскольку это неприемлемо для Украины.

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