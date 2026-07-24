Россия ожидает "новых предложений" от США по завершению войны в Украине, - Кремль
Москва будет ждать от Вашингтона новых предложений по возможному прекращению войны против Украины.
Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину, передает Цензор.НЕТ.
Требование России
По словам Пескова, в Кремле считают, что президент США Дональд Трамп и его переговорная команда якобы искренне стремятся сформулировать варианты, которые могли бы быть приемлемыми для всех сторон.
"Будем ждать новых предложений. Американцы искренни, президент Трамп искренен, его переговорщики искренни в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех", — заявил он.
В то же время в Кремле добавили, что Москва намерена использовать так называемый "дуализм" позиции администрации Трампа в отношении Украины в той части, которая соответствует интересам России.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 23 июля государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Лавров провели встречу.
- Российский министр призвал США "не снабжать" Украину оружием.
- В то же время Рубио заявил, что США продолжат продавать оружие Украине через механизмы НАТО.
- Также госсекретарь США отметил, что предложения россиян в Анкоридже провалились, поскольку это неприемлемо для Украины.
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