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Новости Мирные переговоры Прекращение войны
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Россия ожидает "новых предложений" от США по завершению войны в Украине, - Кремль

пєсков

Москва будет ждать от Вашингтона новых предложений по возможному прекращению войны против Украины.

Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину, передает Цензор.НЕТ.

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Требование России

По словам Пескова, в Кремле считают, что президент США Дональд Трамп и его переговорная команда якобы искренне стремятся сформулировать варианты, которые могли бы быть приемлемыми для всех сторон.

"Будем ждать новых предложений. Американцы искренни, президент Трамп искренен, его переговорщики искренни в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех", — заявил он.

В то же время в Кремле добавили, что Москва намерена использовать так называемый "дуализм" позиции администрации Трампа в отношении Украины в той части, которая соответствует интересам России.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, 23 июля государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Лавров провели встречу.
  • Российский министр призвал США "не снабжать" Украину оружием.
  • В то же время Рубио заявил, что США продолжат продавать оружие Украине через механизмы НАТО.
  • Также госсекретарь США отметил, что предложения россиян в Анкоридже провалились, поскольку это неприемлемо для Украины.

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Автор: 

Песков Дмитрий (2123) россия (98374) США (29742) война в Украине (8737)
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Топ комментарии
+6
А у них в принципе даже политически нет особого выхода. Пойти на двухсторонние серьезные переговоры с Украиной - они не готовы, бояться внутреннего падения репутации, хотя казалось куда еще падать. А вот если заявить что мол пошли на переговоры потому что так попросила Америка - то уже не так позорно. Все таки кто то до сих пор считает себя сверхдержавой, правда другие сверхдержавы так уже считать перестали.
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24.07.2026 16:19 Ответить
+3
кацапи, нах! з України - перша умова завершення війни. і Штати навіть не потрібні.
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24.07.2026 16:26 Ответить
+3
Щось якось останнім часом кацапи активно тему переговорів піднімають, то з Рубіо кінь зустрівся, то це опудало вилізло. Мабуть щось таки сильно підгорає, мабуть зробили апроксимацію згорілого хоча б до кінця року.
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24.07.2026 16:30 Ответить

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