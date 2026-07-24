Росія очікує "нових пропозицій" від США щодо завершення війни в Україні, - Кремль

Москва чекатиме від Вашингтона нових пропозицій щодо можливого завершення війни проти України.

Про це речник Путіна Дмитро Пєсков сказав у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну, передає Цензор.НЕТ.

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Вимога Росії

За словами Пєскова, у Кремлі вважають, що президент США Дональд Трамп і його переговорна команда нібито щиро прагнуть сформулювати варіанти, які могли б бути прийнятними для всіх сторін.

"Очікувати нових пропозицій будемо. Американці щирі, президент Трамп щирий, його переговорники щирі у своєму бажанні дійсно сформулювати якісь варіанти, прийнятні для всіх", — заявив він.

Водночас у Кремлі додали, що Москва має намір використовувати так званий "дуалізм" позиції адміністрації Трампа щодо України у тій частині, яка відповідає інтересам Росії.

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Що передувало?

Нагадаємо, 23 липня державний секретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Лавров провели зустріч.

Російський міністр закликав США "не накачувати" Україну зброєю.

Водночас Рубіо заявив, що США продовжать продавати зброю Україні через механізми НАТО.

Також держсекретар США зауважив, що пропозиції росіян в Анкориджі провалилися, бо це неприйнятно для України.

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