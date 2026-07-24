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Росія очікує "нових пропозицій" від США щодо завершення війни в Україні, - Кремль

пєсков

Москва чекатиме від Вашингтона нових пропозицій щодо можливого завершення війни проти України.

Про це речник Путіна Дмитро Пєсков сказав у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну, передає Цензор.НЕТ.

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Вимога Росії

За словами Пєскова, у Кремлі вважають, що президент США Дональд Трамп і його переговорна команда нібито щиро прагнуть сформулювати варіанти, які могли б бути прийнятними для всіх сторін.

"Очікувати нових пропозицій будемо. Американці щирі, президент Трамп щирий, його переговорники щирі у своєму бажанні дійсно сформулювати якісь варіанти, прийнятні для всіх", — заявив він.

Водночас у Кремлі додали, що Москва має намір використовувати так званий "дуалізм" позиції адміністрації Трампа щодо України у тій частині, яка відповідає інтересам Росії.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, 23 липня державний секретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Лавров провели зустріч.
  • Російський міністр закликав США "не накачувати" Україну зброєю.
  • Водночас Рубіо заявив, що США продовжать продавати зброю Україні через механізми НАТО.
  • Також держсекретар США зауважив, що пропозиції росіян в Анкориджі провалилися, бо це неприйнятно для України.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1790) росія (70966) США (26994) війна в Україні (8802)
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Топ коментарі
+5
А у них в принципе даже политически нет особого выхода. Пойти на двухсторонние серьезные переговоры с Украиной - они не готовы, бояться внутреннего падения репутации, хотя казалось куда еще падать. А вот если заявить что мол пошли на переговоры потому что так попросила Америка - то уже не так позорно. Все таки кто то до сих пор считает себя сверхдержавой, правда другие сверхдержавы так уже считать перестали.
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24.07.2026 16:19 Відповісти
+3
Щось якось останнім часом кацапи активно тему переговорів піднімають, то з Рубіо кінь зустрівся, то це опудало вилізло. Мабуть щось таки сильно підгорає, мабуть зробили апроксимацію згорілого хоча б до кінця року.
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24.07.2026 16:30 Відповісти
+2
кацапи, нах! з України - перша умова завершення війни. і Штати навіть не потрібні.
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24.07.2026 16:26 Відповісти

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