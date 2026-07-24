Росія очікує "нових пропозицій" від США щодо завершення війни в Україні, - Кремль
Москва чекатиме від Вашингтона нових пропозицій щодо можливого завершення війни проти України.
Про це речник Путіна Дмитро Пєсков сказав у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну, передає Цензор.НЕТ.
Вимога Росії
За словами Пєскова, у Кремлі вважають, що президент США Дональд Трамп і його переговорна команда нібито щиро прагнуть сформулювати варіанти, які могли б бути прийнятними для всіх сторін.
"Очікувати нових пропозицій будемо. Американці щирі, президент Трамп щирий, його переговорники щирі у своєму бажанні дійсно сформулювати якісь варіанти, прийнятні для всіх", — заявив він.
Водночас у Кремлі додали, що Москва має намір використовувати так званий "дуалізм" позиції адміністрації Трампа щодо України у тій частині, яка відповідає інтересам Росії.
Що передувало?
- Нагадаємо, 23 липня державний секретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Лавров провели зустріч.
- Російський міністр закликав США "не накачувати" Україну зброєю.
- Водночас Рубіо заявив, що США продовжать продавати зброю Україні через механізми НАТО.
- Також держсекретар США зауважив, що пропозиції росіян в Анкориджі провалилися, бо це неприйнятно для України.
Будь ласка, зачекайте...
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