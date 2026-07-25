Украина передаст партнерам информацию о новой помощи России иранскому режиму, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручит разведке передать партнерам имеющуюся у Украины информацию о новой помощи, оказываемой Россией иранскому режиму.

Об этом Зеленский сообщил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

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РФ проводит спутниковую съемку американских военных объектов

"С начала июля мы фиксируем активную спутниковую съемку Россией территории стран Персидского залива и расположенных на ней американских военных объектов. В дальнейшем такие снимки попадают в Иран. При этом наблюдается четкая корреляция между российскими съемками объектов и ударами иранских сил – как накануне ударов, так и после иранских атак – для оценки нанесенного ущерба", – отметил президент.

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РФ нужно остановить

По его словам, только за 19 и 20 июля в зону интереса российских спутников попали четыре авиабазы: две в Бахрейне и по одной в Иордании и Кувейте.

"Понятно, для чего. Мы все в мире не должны закрывать глаза на очень простой факт: зло всегда ищет, как сделать еще хуже и распространиться. Россию нужно остановить. Войну нужно остановить. Давление на агрессора должно сработать", - подчеркнул Зеленский.

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