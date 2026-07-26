Иран прекратил атаки на фоне паузы в ударах со стороны США

Иранская армия заявила, что прекратила свои удары на фоне затишья в ударах со стороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщает The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Стратегия Ирана направлена на ответные действия

"Американцы прекратили свои атаки в течение последних двух ночей. Поскольку наша стратегия была полностью направлена на ответные действия, мы также прекратили свои ответные операции", — заявил представитель иранских вооруженных сил Амир Акраминия.

Он добавил, что "стратегия США непонятна даже американскому руководству".

"Об этом свидетельствуют заявления американских чиновников, в частности президента США, а также действия Центрального командования США", — сказал пресс-секретарь.

Читайте также: Трамп размышляет над масштабным ударом по Ирану

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал американским военным не наносить новых ударов по Ирану после почти двухнедельной серии ежедневных атак.

Читайте также: Украина передаст партнерам информацию о новой помощи, оказываемой Россией иранскому режиму, — Зеленский