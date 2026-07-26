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Новости Операция США против Ирана
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Иран прекратил атаки на фоне паузы в ударах со стороны США

Иран прекратил атаки

Иранская армия заявила, что прекратила свои удары на фоне затишья в ударах со стороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщает The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

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Стратегия Ирана направлена на ответные действия

"Американцы прекратили свои атаки в течение последних двух ночей. Поскольку наша стратегия была полностью направлена на ответные действия, мы также прекратили свои ответные операции", — заявил представитель иранских вооруженных сил Амир Акраминия.

Он добавил, что "стратегия США непонятна даже американскому руководству".

"Об этом свидетельствуют заявления американских чиновников, в частности президента США, а также действия Центрального командования США", — сказал пресс-секретарь.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал американским военным не наносить новых ударов по Ирану после почти двухнедельной серии ежедневных атак. 

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Автор: 

Иран (3095) США (30229)
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Топ комментарии
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припинила тому що піздарєз, і треба підрахувати втрати.
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26.07.2026 14:48 Ответить
+1
дибил! - Україна та з Київ з великих літерів це раз, а друге - твій текст лайно як і ти - і в третє - пий таблетки які тобі прописав лікар і зав'язуй ширяться у вену
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26.07.2026 15:10 Ответить
+1
Речник іранських військових Амір Акрамінія часом не родич одного нашого держдіяча?
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26.07.2026 15:12 Ответить

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