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Новости Операция США против Ирана
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Трамп размышляет над масштабным ударом по Ирану

Трамп заявил о вероятности масштабной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Axios.

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Возможен новый удар и заявление Трампа

По словам американского лидера, речь идет о потенциальной операции, которая может превзойти предыдущую кампанию "Epic Fury".

"Я рассматриваю возможность масштабной атаки. Более масштабной, чем когда-либо прежде. Я близок к принятию решения", — отметил Трамп.

В то же время президент США подчеркнул, что окончательное решение еще не принято. Также он отметил, что подобный шаг будет иметь последствия.

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Будет ли операция и какова позиция союзников

Два американских чиновника подтвердили, что на данный момент новых приказов военным не поступало. По их словам, решения о начале операции пока нет.

Трамп заявил, что Израиль может быстро присоединиться к возможным ударам, если получит соответствующий запрос. В то же время он добавил, что США способны действовать самостоятельно.

Также президент отметил, что Иран стремится к переговорам, но не готов заключать соглашение. По его словам, Тегеран еще не почувствовал достаточного давления.

Ранее Трамп заявил, что США будут уничтожать по одному мосту или электростанции за каждую атаку Ирана на суда в Ормузском проливе.

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Автор: 

Иран (3070) Трамп Дональд (8346)
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Топ комментарии
+3
Давно вже час нанести масштабний удар по Підорстану
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23.07.2026 22:55 Ответить
+3
Тут якась беліберда виходить. Якщо можна нанести масштабний удар і закінчити війну, то чому цього досі не зроблено? Отже війна таки вигідна? Отже хтось заробляє на коливаннях нафти і газу? Цікаво, хто б це міг бути? 🤔 Або ж ніякого мпмштабношо удпру здіцснити не можна, бо або нема чим, або ж удар нічого не дасть. Тоді хтось блефує і бреше.
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23.07.2026 23:10 Ответить
+2
Когда же ты сдохнешь, рудая скотына? (с)
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23.07.2026 23:01 Ответить

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