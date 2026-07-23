Трамп размышляет над масштабным ударом по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Axios.

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Возможен новый удар и заявление Трампа

По словам американского лидера, речь идет о потенциальной операции, которая может превзойти предыдущую кампанию "Epic Fury".

"Я рассматриваю возможность масштабной атаки. Более масштабной, чем когда-либо прежде. Я близок к принятию решения", — отметил Трамп.

В то же время президент США подчеркнул, что окончательное решение еще не принято. Также он отметил, что подобный шаг будет иметь последствия.

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Будет ли операция и какова позиция союзников

Два американских чиновника подтвердили, что на данный момент новых приказов военным не поступало. По их словам, решения о начале операции пока нет.

Трамп заявил, что Израиль может быстро присоединиться к возможным ударам, если получит соответствующий запрос. В то же время он добавил, что США способны действовать самостоятельно.

Также президент отметил, что Иран стремится к переговорам, но не готов заключать соглашение. По его словам, Тегеран еще не почувствовал достаточного давления.

Ранее Трамп заявил, что США будут уничтожать по одному мосту или электростанции за каждую атаку Ирана на суда в Ормузском проливе.

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