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Новости Санкции США против России Санкции США против Ирана
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Сенат США включил Иран в законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях в отношении России, — Politico

конгресс,сенат,сша

Американские сенаторы включили финансовые санкции против Ирана в двухпартийный пакет санкций против России, который они надеются принять до августовского перерыва.

Об этом заявил лидер большинства Джон Тун, пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

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Детали решения

"Они были добавлены на заключительном этапе. Думаю, все с этим согласились, ведь мы и так бы это сделали. Санкции против Ирана действуют уже более 30 лет", — сказал Тун.

Сенаторы уже несколько месяцев пытаются принять двухпартийный законопроект о санкциях против России и стран, покупающих российскую нефть, но эти усилия получили новый импульс после смерти сенатора Линдси Грэма, который был одним из главных сторонников законопроекта.

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Когда возможно принятие?

Тун выразил уверенность, что Сенат сможет принять пересмотренный пакет санкций до начала августовских каникул.

"Я проводил переговоры с демократами и коллегами из нашей партии, и, на мой взгляд, мы приближаемся к соглашению. Поэтому надеюсь, что нам удастся подготовить законопроект. Если мы также сможем достичь временной договоренности о процедуре, чтобы ускорить его рассмотрение в Сенате, это будет дополнительным преимуществом", — добавил лидер большинства.

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Законопроект Грэма-Блюменталя

Законопроект Грэма-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) — это двухпартийная инициатива американских сенаторов-республиканцев Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, направленная на существенное усиление экономического давления на Россию и её торговых партнёров. После смерти Грэма документ продолжают продвигать его соавторы.

Основные положения законопроекта:

  • введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";
  • предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;
  • предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.

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Автор: 

Иран (3070) россия (98357) санкции (12155) США (29734) Сенат США (550) Блюменталь Ричард (36) Линдси Грэм (162)
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Топ комментарии
+2
Цей законопроект - повна профанація, тому що закон не вводить санкції, а тільки надає Трампу теоретичну можливість ввести санкції. Тобто Краснов може ввести санкції, а може не ввести. А ще цікаво, що тепер Трамп зможе пов'язати російські і іранські санкції. Коротше, з цього всього потужного гнилого закону вийде повний пшик. Ну, не може агент Кремля ввести санкції проти власного шефа, особливо, коли в нього відео з Трампом у Епштейна.
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23.07.2026 21:16 Ответить
+2
Головне, щоб Трамп не вимагав ще додати санкції проти Гренландії і Гваделупи
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23.07.2026 21:31 Ответить

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