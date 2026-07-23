Сенат США включил Иран в законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях в отношении России, — Politico

Американские сенаторы включили финансовые санкции против Ирана в двухпартийный пакет санкций против России, который они надеются принять до августовского перерыва.

Об этом заявил лидер большинства Джон Тун, пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

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Детали решения

"Они были добавлены на заключительном этапе. Думаю, все с этим согласились, ведь мы и так бы это сделали. Санкции против Ирана действуют уже более 30 лет", — сказал Тун.

Сенаторы уже несколько месяцев пытаются принять двухпартийный законопроект о санкциях против России и стран, покупающих российскую нефть, но эти усилия получили новый импульс после смерти сенатора Линдси Грэма, который был одним из главных сторонников законопроекта.

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Когда возможно принятие?

Тун выразил уверенность, что Сенат сможет принять пересмотренный пакет санкций до начала августовских каникул.

"Я проводил переговоры с демократами и коллегами из нашей партии, и, на мой взгляд, мы приближаемся к соглашению. Поэтому надеюсь, что нам удастся подготовить законопроект. Если мы также сможем достичь временной договоренности о процедуре, чтобы ускорить его рассмотрение в Сенате, это будет дополнительным преимуществом", — добавил лидер большинства.

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Законопроект Грэма-Блюменталя

Законопроект Грэма-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) — это двухпартийная инициатива американских сенаторов-республиканцев Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, направленная на существенное усиление экономического давления на Россию и её торговых партнёров. После смерти Грэма документ продолжают продвигать его соавторы.

Основные положения законопроекта:

введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";

предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;

предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.

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