Сенат США додав Іран в законопроєкт Грема-Блюменталя про санкції щодо Росії, - Politico

Американські сенатори включили фінансові санкції проти Ірану до двопартійного пакету санкцій проти Росії, який вони сподіваються ухвалити до перерви у серпні.

Про це заявив лідер більшості Джон Тун, пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі рішення

"Їх додано на завершальному етапі. Гадаю, всі з цим погодилися, адже ми й так зробили б це. Санкції проти Ірану діють уже понад 30 років", — сказав Тун.

Сенатори вже кілька місяців намагаються ухвалити двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії та країн, які купують російську нафту, але ці зусилля набрали нового імпульсу після смерті сенатора Ліндсі Грем, який був одним із головних прихильників законопроєкту.

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Коли можливе ухвалення?

Тун висловив переконання, що Сенат зможе ухвалити переглянутий пакет санкцій до початку серпневих канікул.

"Я проводив переговори з демократами та колегами з нашої партії, і, на мою думку, ми наближаємося до угоди. Тож сподіваюся, що нам вдасться підготувати законопроєкт. Якщо ми також зможемо досягти тимчасової домовленості щодо процедури, щоб прискорити його розгляд у Сенаті, це буде додатковою перевагою", — додав лідер більшості.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя

Законопроєкт Грема-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) — це двопартійна ініціатива американських сенаторів-республіканців Ліндсі Грема та демократа Річарда Блюменталя, спрямована на суттєве посилення економічного тиску на Росію та її торговельних партнерів. Після смерті Грема документ продовжують просувати його співавтори.

Основні положення законопроєкту:

запровадження санкцій проти керівництва РФ, державних банків, енергетичного сектору та так званого "тіньового флоту";

надання президенту США повноважень запроваджувати вторинні мита до 100% щодо країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російської нафти, газу та інших енергоносіїв. У початковій версії йшлося про 500%, однак після переговорів документ пом'якшили до максимально 100%;

передбачена можливість для президента тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.

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